.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تيم حسن ووفاء كيلاني ينفيان الطلاق بـ"قلب أحمر وبوالين"

taim
صورة نشرتها الكيلاني

تيم حسن ووفاء كيلاني ينفيان الطلاق بـ"قلب أحمر وبوالين"

وفاء الكيلاني وتيم حسن كانا قد تزوجا في مايو من عام 2017

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - مي عبد المنعم

نشر في: آخر تحديث:

رغم أن الثنائي الفنان السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لم يخرجا مباشرة ويكذبا إشاعات انفصالهما، التي كانت قد أثيرت قبل فترة، إلا أنهما قررا الرد بطريقتهما.

فبعدما ظهرا معاً في سوريا الشهر الماضي في جنازة المخرج الراحل حاتم علي، عادت وفاء ونشرت الثلاثاء، صوراً لها أثناء احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان السوري تيم حسن، نافية أخيراً وبشكل مباشر أي إشاعات عن الانفصال.

وشاركت الكيلاني جمهورها أجواء الاحتفال، فأطلت مع زوجها تيم عبر إنستغرام ومعهما قالب عيد الميلاد الذي تزين بقلب أحمر دليلاً على الحب.

يشار إلى أن وفاء الكيلاني وتيم حسن كانا تزوجا في مايو من عام 2017.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد