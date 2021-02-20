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بعد إصابته بكورونا.. نقل مشاري البلام للعناية المركزة

مشاري البلام

بعد إصابته بكورونا.. نقل مشاري البلام للعناية المركزة

تدهورت صحته إثر انخفاض نسبة الأكسجين، بسبب تعرضه لمضاعفات كوفيد 19

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دبي - العربية.نت

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في تطور مفاجئ، نُقل الفنان الكويتي مشاري البلام إلى العناية المركزة في مستشفى جابر إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا قبل يومين.

وذكرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، فجر السبت، أن الحالة الصحية للفنان مشاري البلام تدهورت إثر انخفاض نسبة الأكسجين، بسبب تعرضه لمضاعفات كورونا، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

كما كتبت عبر "إنستغرام": "دعواتكم لأخينا الفنان مشاري البلام تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفيروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء".

وأصيب مشاري البلام بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت.

وعبر صورة نشرها البلام من المستشفى على حسابه في "إنستغرام" قال: "لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".

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