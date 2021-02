شاهد.. تفاصيل مثيرة عن فيلم Fast & Furious 9

تتناول الحلقة 39 من برنامج أون ديماند أفلاماً عدة والبداية مع فيلم Fast & Furious 9 الذي هو سلسلة تتناول عالم الجريمة ولكن باستخدام السيارات الرياضية ومشاهد الإثارة التي تنطوي على مجازفات. بطولة الممثل الأميركي فإن ديزل إضافة إلى عدد من ممثلين معروفين آخرين. يجذب الفيلم اهتمام المتابعين الذين انتقدوا كل جزء من أجزاء الفيلم، إذ تفتقد مشاهد الأكشن إلى الواقعية. الفيلم يُعرض في صالات السينما في أبريل المقبل.

الموضوع الثاني هو فيلم Nobody من بطولة بوب أودينكيرك. في هذا الفيلم يلعب الممثل دور الأب الهادئ والمُسالم. تبدأ القصة بعدما يقتحم لصّان بيته وهو موجود ويرفض أن يدافع عن نفسه وعائلته لعدم رغبته باستخدام بالعنف والضرب، ليتم استهدافه من قبل عصابة روسية. من هنا يبدأ الأكشن والرصاص المتطاير وينفجر الرجل الغاضب الذي بداخلة. الفيلم يُعرض في صالات السينما في أبريل المقبل.

أما الموضوع الثالث فهو مسلسل The Falcon And The Winter Solder. يمزج المسلسل معايير مارفيل وديزني العالميتين ويركز في قصته على شخصيتين رئيسيتين: Falcon و Winter Soldier . الشخصيتان ستواجهان تحديات تجعلهما البطلين الرئيسيين لهذا العمل. المسلسل يُعرض على منصة ديزني بلس في مارس المقبل.

آخر مواضيع الحلقة مع الفيلم الإسباني Below Zero الذي يمزج بين الإثارة والغموض. من إنتاج نتفليكس والمتصدر لأهم عشرة أفلام في السعودية.

يتناول الفيلم رحلة نقل مساجين من سجن إلى آخر. يقود الرحلة الضابط مارتن والتي تبدأ في الليل في طريق شبه مهجور مع عدد من المساجين وجميعهم يتفقون في الهرب متى سنحت الفرصة. يبدأ الفيلم حين يتم الهجوم على الشاحنة المُصفّحة التي تنقل المساجين وسط البرد والليل وطريق مهجور وتالياً يجبر الشرطة على التوقف بسبب ثقب في إطارات الشاحنة لتبدأ أحداث مثيرة.