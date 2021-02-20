كيم كارداشيان تطلب الطلاق من كاني ويست.. وهذه طلباتها

طلبت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج. وفق ما ذكره موقع (تي.إم.زي) لأخبار المشاهير ومجلة فارايتي الجمعة.

وأكد ممثل لكارداشيان (40 عاما) أنها قدمت طلب الطلاق بالفعل. ونقل (تي.إم.زي) عن مصادر لم يحددها أن الانفصال يجري بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة.

ولم يرد ممثل عن ويست على طلب للتعقيب بعد.

ونقلت فارايتي عن مصدر قضائي قوله إن كارداشيان قدمت أوراق الطلاق الجمعة.

وأشارت المصادر، إلى أن كارداشيان، لم تعد ترتدي خاتم الزواج، وقضى مغني الراب جميع الإجازات بمفرده في منزله في وايومنغ.

يأتي طلب الطلاق بعد شهور من شائعات عن خلافات كبيرة بينهما قد تفضي إلى الانفصال الحتمي.

وتزوج النجمان عام 2014 في حفل زفاف فخم في إيطاليا، ولديهما 4 أطفال، نورث (7 أعوام)، وساينت (5 أعوام)، وشيكاغو (3 أعوام)، وسالم (عام ونصف).