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بعد إصابته بكورونا.. تطورات حالة الفنان يوسف شعبان

الفنان المصري يوسف شعبان
الفنان المصري يوسف شعبان

بعد إصابته بكورونا.. تطورات حالة الفنان يوسف شعبان

الفنانة نهال عنبر تكشف لـ"العربية.نت" تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

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القاهرة- أحمد الريدي

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إصابة جديدة ومقلقة يشهدها الوسط الفني بعدوى فيروس كورونا، بعدما تم الإعلان عن إصابة الفنان المصري يوسف شعبان بالفيروس المستجد.

وجرى نقل يوسف شعبان إلى مستشفى عزل العجوزة حيث يمضي بها الفترة الخاصة بالعلاج، لحين التخلص من العدوى بشكل نهائي والسماح له بالمغادرة.

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وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنان المصري حالته مستقرة في الوقت الحالي بعدما جرى إنقاذه على يد الأطباء.

خاصة وأنه كان في مستشفى خاص أخرى طيلة الأيام الثلاثة الماضية، وكانت حالته تتدهور بشكل كبير، ليتم نقله بعدها إلى مستشفى عزل العجوزة.

وأوضحت الفنانة المصرية أن يوسف شعبان ليس في حاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي، وإنما تم وضعه على جهاز الأوكسجين فقط في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن الأطباء المعالجين أكدوا أن الحالة مستقرة في الوقت الحالي، لكن الأمر يحتاج إلى المتابعة في كافة الأوقات، خاصة وأن الفيروس المستجد قد يتسبب في تطورات مفاجئة بالحالة.

ويخشى البعض أن تكون حالة الفنان يوسف شعبان مشابهة لما جرى للفنان الراحل هادي الجيار، الذي دخل إلى مستشفى العزل ليوم واحد، قبل أن تتدهور حالته بشكل كبير، إلا أن الفنانة نهال عنبر وجهت رسالة طمأنة حول الحالة الصحية ليوسف شعبان.

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