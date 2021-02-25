بعد عام من الاعتزال.. رابر مصري يعود ويتصدر التريند

بعد غياب دام لـ 11 شهراً، عاد الرابر المصري، مروان بابلو، إلى جمهوره بأغنية جديدة، ليتراجع بشكل رسمي عن اعتزاله دون أن يوضح الأسباب.

عودة بابلو كان الجميع في انتظارها، بعدما جرى تسريب مقطع فيديو له قبل أسبوعين، قيل إنه تم تصويره خلال التحضير لعمل جديد، سيعود به بابلو عن اعتزاله.

وبالفعل طرح الرابر المصري أغنيته "غابة" عبر موقع "يوتيوب"، وتمكنت الأغنية من تحقيق مشاهدات قاربت على الاثنين مليون مشاهدة. في الساعات الأولى من طرحها.

وهو ما جعلها تتصدر المقاطع الرائجة بشدة في الساعات الأخيرة، في ظل انتظار الجميع لما سيقدمه بابلو عقب عودته إلى الساحة الغنائية مرة أخرى.

حيث اختفى في مارس الماضي، وأكد وقتها أنه قرر الاعتزال من أجل التوبة والتقرب إلى الله، وطالب محبيه ألا يناقشوه في قراره، وأن يقتدوا به في هذا الأمر.

ليغيب بشكل تام، قبل أن تتسرب الأخبار قبل فترة عن عودته مرة أخرى، وهو ما بدأ الجمهور يستشعره، حينما حدث نشاط على حسابات بابلو الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مروان بابلو صاحب الـ 24 عاما، حققت أغنياته شهرة واسعة بين الجمهور، وتصدر فئة مطربي الراب في مصر خلال فترة تواجده، في ظل منافسة شرسة يشهدها هذا المجال مؤخرا.