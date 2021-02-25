بسبب كورونا.. رضوى الشربيني تطلب الدعاء لوالدتها

بعد أيام قليلة من إعلان إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا، طلبت الإعلامية رضوى الشربيني من جمهورها الدعاء لوالدتها التي تعاني من مضاعفات كبيرة بسبب إصابتها، حيث تم حجزها بقسم العناية المركزة بأحد المستشفيات.

أمى بين أيد ربنا دلوقتى...والاطباء عملوا اللى عليهم...لكن انا عندى يقين انه رحمه ربنا واسعه والدعاء بيغير القدر...ادعوا لها أرجوكم — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) February 24, 2021

وناشدت الشربيني جمهورها على صفحتها بموقع انستغرام: "أمي بين أيدين ربنا والأطباء عملوا اللي عليهم.. لكن أنا عندي يقين أن رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم".

وانتقلت العدوى لرضوى الشربيني وأطفالها وشقيقها ووالدتها، مما استلزم نقل والدتها للعناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تدهور حالتها الصحية بشكل كبير نتيجة مضاعفات المرض، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

يذكر أن إصابة رضوى الشربيني وأسرتها بكورونا جاءت بنفس الأسبوع الذي أعلن فيه عن إصابة عدد من الوزراء والمذيعين والفنانين بالعدوى، كان من بينهم الفنان أحمد مكي، نجلاء بدر ومحمد محمود عبد العزيز، ووزراء المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير العدل المستشار عمر مروان، وذلك رغم استقرار أعداد الإصابات المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية.