تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة

حالة من القلق والتوتر تصاحب الإعلان عن إصابة الفنان المصري يوسف شعبان بعدوى فيروس كورونا المستجد، ودخوله إلى مستشفى العزل، بسبب الشائعات التي تحاصر الحالة بين ساعة وأخرى، كان آخرها ما قيل عن وفاته، وهو ما نفته على الفور نقابة المهن التمثيلية، مطالبة الجميع بتحري الدقة.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس النقابة، أنها تتابع بشكل فوري مع مدير مستشفى العجوزة للعزل، من أجل الوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية ليوسف شعبان.

وأشارت إلى أنها تواصلت معه بمجرد سماع الشائعة، ونفى مدير المستشفى الأمر ، لتكشف بعدها عن تطورات الحالة منذ الأمس الأربعاء.

وأوضحت أن الحالة اليوم الخميس حرجة بعض الشيء، بعدما تم وضع الفنان المصري على جهاز "السيباب" الخاص بالأوكسجين، وهو أعلى الأجهزة الخاصة بمرحلة ضخ الأوكسجين، نافية أن يكون الفنان موضوعا على جهاز تنفس اصطناعي، وإنما الأمر في الوقت الحالي متعلق بضخ الأوكسجين للجسم، وهو ما يستجيب له يوسف شعبان حاليا.

كما أشارت إلى كونه يتلقى أدوية خاصة بالرئة تحت إشراف الأطباء، والجانب الإيجابي في الأمر هو كونه واعيا لكل ما يدور حوله ويتواصل مع الأطباء المصاحبين له.

وتمنت نهال عنبر من الجميع الدعاء له كي يمر من هذه الأزمة الصحية، ويعود لجمهوره ومحبيه، وطالبت الكل بتحري الدقة قبل الترويج لأية إشاعات غير صحيحة.