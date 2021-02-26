محمد الشرنوبي يكشف للعربية.نت لماذا لا يحب العمل مع زوجته 

محمد الشرنوبي أثبت نفسه كمطرب وممثل وفنان شامل، واستطاع أن يضع نفسه في قائمة النجوم المميزين في كافة المجالات، ومؤخرا حقق نجاحا كبيرا بمسلسل لؤلؤ الذي شارك فيه مع مي عمر ونجلاء بدر وأحمد زاهر وإدوارد وعدد من النجوم، وقدم فيه دورا من أبرز أدواره، واتجه به نحو شخصية الشرير، كما أحيا حفلا مؤخرا شديد التميز بمسرح غنت عليه السيدة أم كلثوم.

وفي حواره مع "العربية.نت" تحدث الشرنوبي عن حفله الأخير ونجاح لؤلؤ، وأحدث أعماله وعلاقته بزوجته راندا رياض.

حدثنا عن حفلك الأخير ولماذا أطلقت عليه كلمة الحفل الأميز في مشوارك الفني؟

كانت آخر حفلاتي الغنائية بمناسبة عيد الحب، والحقيقة أن هذه الحفلة كانت مميزة ومبهجة وشديدة الرومانسية، وكان الجمهور سعيدا ومنسجما ومتفاعلا لأقصى درجة ممكنة، وهذا أسعدني جدا لدرجة وجدت الناس تردد كل الأغاني في نفس اللحظة، واعتبرت هذا الحفل من أنجح الحفلات، لأنه كان بمثابة لقاء لي مع الجمهور بعد غياب، وغنيت فيه من قلبي وبكل اشتياق لجمهوري العظيم.

محمد الشرنوبي محمد الشرنوبي محمد الشرنوبي

قلت إن المسرح الذي أحييت عليه الحفل له علاقة بأم كلثوم فما القصة؟

لي الشرف أني غنيت على مسرح عريق وعظيم وله تاريخ مثل مسرح الزمالك، فهو شيء عظيم جدا بالنسبة لي، لأن هذا المسرح غنت عليه سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وشرف لي أني غنيت عليه أيضا بل شرف لي أني مررت من أمام بابه.

شاركت في مسلسل لؤلؤ فهل توقعت كل هذا النجاح وردود الفعل لدرجة أن المسلسل يقال إنه حقق مليار مشاهدة علي يوتيوب؟

أنا لا أتوقع شيئا بل أتمنى النجاح والتوفيق، وأتأمل في كل شيء جميل، وأعرف أن الجمهور ذواق ويفهم جيدا في الفن ويقدر المجهود، وحقيقي كانت تجربة مسلسل لؤلؤ من التجارب الممتعة والمهمة جدا في حياتي، ومع فريق عمل أكثر من عظيم.. مي عمر وادوارد وأحمد زاهر ونجلاء بدر وهيدي كرم وهدير عبد الناصر والدكتور أشرف زكي ونيرمين الفقي ونخبة كبيرة من أهم النجوم، والمخرج محمد عبد السلام، والإشراف الذي قام به المخرج المميز محمد سامي، كل ذلك جعل التجربة فريدة من نوعها، ورد الفعل كان أكثر من توقعاتنا جميعا.

نجحت في دور شرير في مسلسل لؤلؤ.. فكيف كانت التجربة بالنسبة لك؟

أنا أبحث عن التغيير دائما والتنوع والتجديد، ولذلك عندما عرضت علي شخصية بدر ياسين أو بوده الشاب المتسلق المستغل تحمست جدا، لأنها شخصية شائكة ومثيرة للاهتمام، ولذلك قدمتها بكل حماس، وشعرت أنها ستغير من جلدي تماما، وفعلا حدث ما شعرت به ونجحت الشخصية، وتركت أثرا كبيرا مع الناس، وحقيقي كما قلت أنا لا أتوقع أي شيء لكن كنت أتمنى أن يكون لها رد فعل، "وفي الأمور التي تحمل مغامرة مثل شخصية بودة أقوم بما يجب، "دايما بعمل اللي عليا واجتهد والنجاح بتاع ربنا".

وهل قلقت من دور الشر خاصة أنك دائما تظهر بدور رومانسي والكثير من النجوم يرفضون أدوار الشر ؟

أنا لا أقلق من أي شيء خاصة في التمثيل والتجديد والشخصيات المختلفة والمثيرة للجدل، وأنا أتعامل مع نفسي بمنطق الممثل الذي يجب أن يؤدي كل الأدوار سواء خيرا أو شرا أو رومانسية، ولهذا فأنا مستعد لأي دور مهما كان به مغامرة طالما هو دور جيد، ومعنى أن شخصية بودة الشرير سببت رد فعل قوي، فهذا معناه أنه نجح مع الناس، ولم أنزعج من كمية الكره التي وجدتها بسبب شخصية بودة فطبيعي جدا "ده دور شرير ولازم الناس تكرهه".

لكن البعض انتقد مسلسل لؤلؤ خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي فما ردك؟

أي عمل في العالم أو شخص ناجح في الدنيا لابد أن يتلقى انتقادات، وإذا لم تحدث انتقادات فهذا يعني أن هناك شيئا خطأ، وأن لا رد فعل أو شعور بعملك، وأنا يسعدني جدا أن أعرف الانتقادات، وأصحح من نفسي، وأعرف وجهات النظر الأخرى، وإذا لم أرَ الجانب الآخر من الآراء فهذا يعني "أنني ماشي غلط"، وعموما أنا مستعد دائما للانتقادات لدرجة أن بعض الناس قد تقول "ايه القرف ده وانت اتشهرات ع الفاضي".

ما أحدث أعمالك الفنية؟

عندي مسلسل لرمضان سأقول عنه في وقته، وعندي أغنيات أحضر لها وأحضر لأول مرة فيلما من بطولتي بالإضافة لأن لي فيلما مع هادي الباجوري، وأشارك في بطولته مع كريم فهمي وياسمين رئيس.

محمد الشرنوبي

ماذا تمثل لك زوجتك راندا رياض ولماذا لا تشرف على أعمالك كمديرة أعمال مثلما تفعل مع النجمة أنغام؟

راندا "أجمل حاجة في حياتي وربنا ما يحرمني منها" و هي دائما تشجعني وأشعر أنها تساندني، وكما يقولون "واقفة في ظهري"، وأنا أستشيرها في كل شيء، وهي كذلك تأخذ رأيي في عملها، وأسمع لها في عملي، وبالنسبة لفكرة أن تشرف على عملي كمديرة أعمال فأنا لا أحب العمل معا، لأن الخلط في هذه الأشياء مضر جدا وغير مفيد في العلاقات العاطفية والزوجية.