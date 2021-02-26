قضى بكورونا.. هكذا نعى الآلاف الفنان الكويتي الراحل البلام 

نعى الآلاف الفنان الكويتي مشاري البلام، الذي توفي، الخميس، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، مشيدين بمناقبه، ومستذكرين مواقفه معهم.

وأدخل البلام يوم السبت الماضي إلى العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث كشف عن إصابته بالفيروس خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وكان الفنان الكويتي البلام نقل قبل أيام إلى العناية المركزة بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد وانخفاض نسبة الأكسجين في جسمه.

وأعلن البلام عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستغرام، وعلق: "لا تنسوني من دعائكم.. الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال.. قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات".

وكان قبلها قد أخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ودعا خلال لقاء تلفزيوني بأخذ اللقاح في حين وثق "رحمه الله" بفيديو تلقيه اللقاح.

ولكنه أصيب بالفيروس وأدخل على إثر ذلك المستشفى، وتدهورت حالته إلى أن وافته المنية مساء أمس الخميس.

ونعاه الفنانون الكويتون والخليجيون ومنهم الفنانة حياة الفهد قائلةً: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ننعى المغفور له الفنان ذا الأخلاق الحميدة مشاري البلام، ونتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وأبنائه سائلين المولى عز وجل أن يرحم فقيدهم وفقيدنا ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

كذلك نعت الفنانة غدير السبتي زميلها بالقول: "الله يرحمك برحمته" وأيضا قالت الفنانة إلهام الفضالة البلام عبر إنستغرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأدخله فسيح جناتك يا كريم".

وكتبت الإعلامية مي العيدان: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة أخونا مشاري البلام.. الله يرحمك يا طيب يا راقي يا محترم ياللي ماحد شاف منك إلا الخير.. الله يرحمه، وينزله منزلا حسنا ويحشره مع الأبرار والصديقين والأنبياء والصالحين، الله يصبر ويمسح على قلب أمك وأبوك وأهلك وزوجتك وأولادك.. الله يصبرهم، ادعوا له بالرحمة فالدعاء رزق الميت".

كما نعاه الأخوان عبدالله ومحمود بو شهري واللذان جمعه بهما عدد من الأعمال، وكذلك الفنانة شيماء علي.

وأيضا نعاه الفنان طارق العلي وأيضا الفنان عبدالإله السناني.

ونقلت المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الكويتيه أنوار مراد تعازي ومواساة وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن بداح المطيري إلى أسرة الفقيد والأسرة الفنية، داعياً المولى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت مراد إن الراحل قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية التي لاقت صدى ورواجاً لدى جمهور المتابعين في الكويت وخارجها، ويعد أحد النجوم الذين قدموا إسهامات بارزة للأعمال الفنية الكويتية.

والراحل البلام مواليد 12 ديسمبر 1972، وقد أدى العديد من الأدوار المركبة في الدراما الكويتية.