بسبب تشابه أسماء.. "سبايدر مان" يواجه حملة انتقادات بالهند 

يواجه الممثل البريطاني توم هولاند الذي يجسد شخصية سبايدر مان على الشاشة، عاصفة انتقادات على تويتر في الهند بسبب تعليق ساخر تجاه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نشره مستخدم يحمل اسمه.

فقد نشر المؤرخ البريطاني توم هولاند الأربعاء تغريدة سخر فيها من رئيس الوزراء الهندي بعد إطلاق اسمه على مدرج ضخم لرياضة الكريكت.

وكتب "أنا معجب جدا بتواضع مودي الذي تجلى من خلال إطلاق اسمه على أكبر مدرج للكريكت في العالم".

وأثار المنشور تعليقات غاضبة في الهند حيث حصل التباس لدى كثر بين حساب المؤرخ صاحب التغريدة وذلك العائد للممثل توم هولاند البالغ 24 عاما والذي جسّد شخصية الرجل العنكبوت في سلسلة أفلام استوديوهات مارفل.

وانتشر وسم "قاطعوا سبايدر مان" على نطاق واسع في هذا البلد العملاق الذي يعد 1,3 مليار نسمة.

وكتب أحد المستخدمين "هذه مسألة داخلية في الهند. سنلقنك درسا لن تنساه طوال حياتك"، منهيا تغريدته بوسم "قاطعوا سبايدر مان".

وغرّد آخر "يا من تتآمرون ضد الزعيم العالمي (مودي). تحضروا فإن شرطة نيودلهي ستبحث عنكم".

وكان الممثل توم هولاند نشطا على تويتر في الأيام الماضية، لكن الهدف كان إثارة حماسة متابعيه إزاء العناوين المحتملة لأحدث أفلام سلسلة "سبايدر مان".

أما توم هولاند المؤرخ فكتب تغريدة اعتذار جاء فيها "يا للهول، يبدو أني قضيت بمفردي على آفاق فيلم سبايدر مان المقبل في الهند".

وأضاف "كان علي أن أتذكر أن السلطة الكبيرة تتطلب مسؤوليات كبيرة"، في استعادة لجملة شهيرة للرجل العنكبوت.

وأطلق على مدرج الكريكت في أحمد آباد بولاية غوجارات غرب الهند الأربعاء اسم "مدرج ناريندرا مودي". وتتسع المنشأة الرياضية الضخمة لمئة وعشرة آلاف متفرج، وكانت من المشاريع البارزة التي وعد بها رئيس الوزراء الحالي حين كان حاكما للولاية.