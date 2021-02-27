قصة حب جديدة ومؤهل دراسي متوسط.. شيرين رضا تكشف مفاجآت

تعتبر شخصية الفنانة المصرية شيرين رضا جدلية وجريئة، ورغم قلة ظهورها إلا أنها حينما تتحدث تكشف العديد من الأمور المخفية من حياتها الخاصة.

يذكر أن شيرين رضا ابنة الراحل محمود رضا أشهر مصمم استعراضات ورقصات في مصر، كما أنها كانت زوجة المطرب المصري عمرو دياب، بالإضافة إلى كونها فنانة قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة.

وفي لقائها مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" مساء الجمعة، تحدثت شيرين رضا عن العديد من الأمور، لعل أبرزها إعلانها أنها تعيش حالياً قصة حب مع شاب يبلغ من العمر 28 عاماً.

وقالت إنها تعرضت لـ"أغرب معاكسة" من قبل هذا الشاب قبل 3 سنوات، بعدما أتى إليها وأخبرها أنه يدعى "محمد" وهو يحبها ويرغب في أن يتزوجا، لكنها لم توافق على طلبه. وبعد 3 سنوات باتت تعيش مع الشخص نفسه قصة الحب.

وفي سياق آخر، كشفت شيرين رضا عن مؤهلها الدراسي، وأنها حصلت على الشهادة الإعدادية فقط في مصر، بعد أن رسبت في امتحان الثانوية العامة.

وقررت حينها السفر خارج مصر لاستكمال الدراسة، لكن الشهادة التي حصلت عليها في الخارج غير معترف بها في مصر، حيث تعتبر أنها حاصلة فقط على شهادة الإعدادية.

كما تحدثت الفنانة عن علاقتها بالمطرب عمرو دياب والد ابنتها "نور". وقالت إنها تعرفت إليه وهي في الـ14 من عمرها، وما زالت الصداقة تجمعهما في الوقت الحالي رغم انفصالهما قبل سنوات طويلة.

وكشفت أن "شيكا" هو اللقب المفضل لديها، وهي التي ولدت وحيدة لوالديها ولم يكن لديها أية إخوة. وفي صغرها دخلت شيرين مجال الإعلانات قبل أن تتركه وتشارك في أعمال فنية، لكنها اعتزلت لفترة قبل أن تعود في الألفية الثالثة وتشارك في عدد كبير من الأعمال، وهو ما فرضها على الساحة الفنية بشكل مختلف.