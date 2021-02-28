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ما لا تعرفه عن الراحل يوسف شعبان.. ودوره في "رأفت الهجان"

يوسف شعبان

ما لا تعرفه عن الراحل يوسف شعبان.. ودوره في "رأفت الهجان"

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دبي - العربية.نت

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أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الأحد، وفاة الممثل يوسف شعبان بعد مشوار طويل قدم خلاله أكثر من 100 فيلم وعشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، إضافة إلى الأعمال المسرحية.

وكان الراحل قد أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل أيام، ونقل للعلاج بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

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وولد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة، وكان والده مصمم إعلانات في إحدى الشركات الأجنبية، ويمده بشكل دائم بالمجلات والصحف والكتب مما جعله شغوفا بالقراءة والفنون.

كما بدأ حبه للتمثيل من المدرسة، حيث كان يشارك في المسرحيات التي يقدمها الطلاب في المناسبات أو الإجازة الصيفية، وبعد أن التحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس انضم إلى فريق المسرح بالجامعة.

وأثناء دراسته للحقوق، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورأى مستقبله في الفن، ففضل الاستمرار في المعهد وترك الكلية.

يوسف شعبان في مسلسل رأفت الهجان
يوسف شعبان في مسلسل رأفت الهجان

الفرصة الحقيقية

وبدأ مشواره الفني من المسرح الذي قدم عليه عددا من الأعمال أثناء دراسته بالمعهد، ثم شارك في بداية الستينات بأدوار صغيرة في أفلام منها (في بيتنا رجل) و(أيام بلا حب) و(المعجزة) إلى أن جاءته الفرصة الحقيقية في (زقاق المدق) عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ.

ومن أبرز أفلامه (معبودة الجماهير) و(ميرامار) و(الثلاثة يحبونها) و(أم العروسة) و(جفت الدموع) و(دائرة الانتقام) و(اذكريني) و(أنا اللي قتلت الحنش) و(السجينتان) و(حارة برجوان) و(كشف المستور) و(العذراء والعقرب).

الأيقونة

وفي الدراما التلفزيونية قدم العديد من الأعمال مثل (الشهد والدموع) و(المال والبنون) و(الضوء الشارد) و(الوتد) إلا أن دور "محسن ممتاز" الذي قدمه في مسلسل (رأفت الهجان) ظل هو الأيقونة التي اشتهر بها على مدى مشواره.

ومن مسرحياته (مطار الحب) و(عروسة تجنن) و(100 مسا) و(رجل في القلعة) و(دماء على ستار الكعبة) و(باب الفتوح). تولى منصب نقيب الممثلين لدورتين متتاليتين من 1997 إلى 2003، وحصل على العديد من الجوائز، كما كرمه مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في 2016، والمهرجان القومي للمسرح المصري في 2019.

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