.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"

مشاري البلام

والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"

قال في يوم دفن جثمان نجله: أعطوه إبرة كورتيزون وهي التي أنهت حياته

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أثارت وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام، الخميس، بعد إصابته بفيروس كورونا صدمة كبيرة بين محبيه ونجوم الوسط الفني الخليجي، لا سيما عائلته.

هذا ما كان يتمناه مشاري البلام قبل وفاته الخليج العربي هذا ما كان يتمناه مشاري البلام قبل وفاته

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيها والده وهو يتحدث عن سبب موت نجله مشيراً إلى أنه تم تطعيمه وهو مصاب بكوفيد 19.

كما لفت إلى أنه حُقن بالكورتيزون وهي التي أنهت حياته.

وقال والد الراحل من محيط مقبرة صليبخات "هو أخذ اللقاح ولكنه كان مصاباً بكورونا، وكان يفترض قبل إعطائه اللقاح أن يتأكدوا ما إذا كان مصاباً بكورونا أم لا... وهم لا يفحصون أحداً ممن يتقدم لأخذ التطعيم". ,أضاف اعطوه اللقاح وانتكس، وأعطوه إبرة كورتيزون وهي التي أنهته".

يذكر أنه منذ إعلان إصابة مشاري البلام بفيروس كورونا، أثير الجدل حول أسباب الإصابة ومصدر نقل العدوى بعد أن كتب رسالة طلب فيها من الجمهور الدعاء له حيث اكتشف إصابته وقال: لا تنسوني من دعاكم.. الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال.. وكل اللي صار أثناء التطعيم إنصبت بكورونا.. قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات.

والفنان الراحل متزوج ولديه خمسة أبناء، أصغرهم عمرها سنة، هم: صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد