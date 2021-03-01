ابلة فاهيتا تطل بمسلسل على "نتفليكس".. وهذا هو الموعد!

أعلنت منصة نتفليكس العالمية عن موعد عرض مسلسل الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الذي يحمل اسم "دراما كوين" في 15 من شهر مارس الجاري.

ونشرت البرومو الرسمي للمسلسل والذي ظهر فيه بجانب أبلة فاهيتا وابنتها كارو، كل من الفنان باسم سمرة والفنانة دنيا ماهر.

كما يعتبر "دراما كوين" هو العمل الأول لأبلة فاهيتا، والمصري الثاني على منصة نتفليكس بعد نجاح مسلسل "ما وراء الطبيعة" للفنان أحمد أمين والذي عرض قبل أشهر على نفس المنصة العالمية وحقق نجاحاً كبيراً .

وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات أبلة فاهيتا التي ينقلب حالها رأساً على عقب بعد أن تجد نفسها طريدة العدالة والمجتمع بطريقة كوميدية يتخللها الأكشن، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، وجورج عزمي، ودينا ماهر، ومحمود عزت، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة والتي تقدم في 6 حلقات فقط.