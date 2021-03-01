.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اعتزل مضطرا.. ما الذي أصاب يوسف شعبان بسنواته الأخيرة؟

يوسف شعبان
يوسف شعبان

اعتزل مضطرا.. ما الذي أصاب يوسف شعبان بسنواته الأخيرة؟

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

أكثر من 300 عمل فني قدمها الفنان يوسف شعبان الذي فارق الحياة أمس الأحد عن 90 عاما، جعلته واحدا من أهم نجوم الفن في الوطن العربي، بمسيرة سيظل الجميع يتذكرها.

بطل الشهد والدموع وصاحب الشخصية المخابراتية القوية في رأفت الهجان ومعلم ليالي الحلمية، وسلامة فرويلة في "المال والبنون"، رحل وفي قلبه بعض الحزن.

أما السبب فيعود لما تعرض له في سنواته الأخيرة، خاصة بعد آخر عمل درامي شارك فيه وهو الجزء الثاني من فيلم "المشخصاتي" الذي عرض قبل 5 سنوات.

قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر ثقافة وفن قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"

فقد ظل شعبان طيلة تلك السنوات يتحدث عن معاناته مع الأعمال التي تعرض عليه، والتي لم تكن تقدر تاريخه الفني.

كما شكا من شبح التجاهل، بعدما نسى صناع الأعمال الفنية تاريخه ولم يعد أحد يتواصل معه من أجل المشاركة في المسلسلات.

اعتزال بشكل نهائي

ما دفعه قبل سنوات لإعلان اعتزاله التمثيل بشكل نهائي.

وقد أغضب هذا القرار الوسط الفني في مصر، الذي رفض أن يتم تجاهله بهذه الطريقة، وأكدت نقابة الممثلين وفي حينه أن شعبان قيمة فنية كبيرة ولا يمكن أن يقبل اعتزاله بهذه الطريقة.

يوسف شعبان
يوسف شعبان

كما خرج هو بدوره في عدد من اللقاءات التلفزيونية ليعبر عن ضيقه مما يجري، حتى عرضت عليه بعض الأعمال، وإن كان أشهرها مسلسل "بالحب هنعدي" مع الفنانة سميرة أحمد، لكنه لم يتم تصويره رغم تعاقده عليه قبل سنوات.

وظل يوسف شعبان هكذا يشعر بالحزن، ويؤكد أنه في حالة صحية جيدة ولا يعاني من أمراض تعيقه عن التمثيل، إلا أنه رغم ذلك لم يجد الفرصة ليطل على جمهوره من جديد!

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي
مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين
أحمدي نجاد يتلمس رأسه.. قد يغتالوني ويمشوا بجنازتي! أحمدي نجاد يتلمس رأسه.. قد يغتالوني ويمشوا بجنازتي!
نبأ مفرح عن لقاح فايزر.. نبأ مفرح عن لقاح فايزر.. "من يأخذ التطعيم لا ينقل العدوى"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد