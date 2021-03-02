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أغنية جديدة لسعد لمجرد تتخطى حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة في ساعات

غلاف أغنية الغادي وحدو لسعد لمجرد
غلاف أغنية الغادي وحدو لسعد لمجرد

أغنية جديدة لسعد لمجرد تتخطى حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة في ساعات

بعد "الوجه الآخر" التي جمعته بمواطنه زهير بهاوي وحققت 82 مليون مشاهدة

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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تخطت أغنية جديدة للفنان المغربي سعد لمجرد حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد يومين من إطلاقها.

وأعلن لمجرد عن إطلاق آخر أعماله الغنائية على قناته الخاصة في موقع "يوتيوب".

ومن خلال تدوينة نشرها على حسابه في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" قبل يومين، أشار إلى إطلاق أغنيته الجديدة تحمل عنوان "الغادي وحدو" (أي الذاهب لوحده)، وأرفق تدوينته بصورة من عمله الجديد.

يذكر أن آخر عمل لسعد لمجرد، كان عبارة عن أغنية "دويو" جمعته بمواطنه زهير بهاوي، وكان عنوانها "الوجه الثاني" وحققت 82 مليون مشاهدة.

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من جهة أخرى دشن سعد لمجرد، في الأيام الماضية، حملة المليار مشاهدة من أجل وصول أغنيته "أنت معلم" التي طرحها في 2 مايو 2015 إلى مليار مشاهدة على يوتيوب، وما زالت حملة المليار مشاهدة مستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقترب من الرقم المطلوب على يوتيوب.

الغادي وحدو جديد سعد لمجرد
الغادي وحدو جديد سعد لمجرد
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