بعد غياب 14 سنة.. "روبي" تثير ضجة وتتصدر محرك غوغل

بعد غياب استمر لـ 14 سنة عن الغناء ، عادت الفنانة المصرية روبي مجدداً بألبوم جديد هو الثالث لها ويحمل اسم "حنة تانية"، بالتزامن مع إحيائها حفلا فنياً .

وأثارت عودة صاحبة "ليه بيداري كدا" بعد غياب طويل من ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي" ، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت محرك البحث غوغل كأكثر المواضيع بحثاً في كل من السعودية ومصر، صباح الأربعاء.

جاء ذلك بعد إحياء الفنانة المصرية لحفل خاص وسط تداول واسع لمقاطع فيديو من الحفل الذي أقيم قرب الأهرامات، وفق ما نقلته مواقع مصرية محلية.

ونشرت الفنانة روبي صورا من الحفل على صفحتها بـ "إنستغرام" وكتبت : "قدمت أداء الليلة الماضية في حفل خاص في القاهرة".

إلى ذلك، تتعاون روبي في الألبوم الجديد مع كل من أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وعزيز الشافعي وبلال سرور وأحمد زعيم ومحمد مدين وتوما وتميم وأحمد إبراهيم ورامي سمير.

وتعود روبي للدراما هذا العام، بعد غياب عامين من خلال مسلسل "شقة 6.. العين الثالثة" وذلك للمشاركة في موسم رمضان المقبل، ويتضمن عددا من النجوم منهم شريف سلامة، رحاب الجمل، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، ملك قورة، حمزة العيلي، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

وكان آخر أعمال الفنانة روبي على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل "أهو ده اللي صار" عام 2019 مع أحمد داود، ومحمد فراج، سوسن بدر، علي الطيب، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حاتم علي.