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قبل وفاتها.. هذا آخر طلب لوالدة رضوى الشربيني

رضوى الشربيني ووالدتها

قبل وفاتها.. هذا آخر طلب لوالدة رضوى الشربيني

بعد تدهور حالتها الصحية داخل العناية المركزة طلبت من الأطباء رؤية ابنتها

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دبي - العربية.نت

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في أول تعليق من الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على وفاة والدتها متأثرة بكوفيد 19، أمس الأربعاء، كتبت عبر حسابها في إنستغرام: "اللهم إنها الليلة الأولى لأمي في قبرها، اللهم اغفر لها وارحمها".

وتابعت "يارب هون عليها ليلتها وآنس وحشتها ووسع مدخلها".

وكانت والدة الشربيني، قد طلبت رؤية ابنتها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية ووضعها داخل العناية المركزة، وأبلغ الطبيب المعالج رضوى بطلبها، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".

وشيعت ظهر الأربعاء، جنازة والدة الإعلامية المصرية، والتي رحلت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصيبت الأسرة بأكملها بالفيروس المستجد قبل أسبوعين، إلا أن الأم تعرضت لمضاعفات الفيروس وتم نقلها إلى الرعاية المركزة بالمستشفى، ووضعت على جهاز التنفس الاصطناعي، قبل أن تتوفى في النهاية بالفيروس.

انهيار رضوى الشربيني
انهيار رضوى الشربيني

وانهارت رضوى أثناء تشييع الجثمان، ولم تتمالك دموعها، وكانت ترغب في ركوب نفس السيارة التي تنقل الجثمان، لكن أقاربها رفضوا تلبية طلبها، وأقنعوها بالتوجه معهم بالسيارة خلف الجثمان، وظلوا معها حتى انتهاء عملية الدفن.

يذكر أن الإعلامية المصرية أكدت منذ أيام، أن حالة والدتها الصحية حرجة، موضحة أن الأطباء المعالجين لها بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها، مغردة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "أمي بين ايد ربنا دلوقتى.. والأطباء عملوا اللي عليهم.. لكن أنا عندي يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم".

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