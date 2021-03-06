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أتذكرون مسلسل "ذئاب الجبل"؟.. نبيل الحلفاوي يكشف سرا

عبدالله غيث وأحمد ماهر في مسلسل ذئاب الجبل
عبدالله غيث وأحمد ماهر في مسلسل ذئاب الجبل

أتذكرون مسلسل "ذئاب الجبل"؟.. نبيل الحلفاوي يكشف سرا

البطولة كانت لصلاح قابيل وتوفي قبل استكمال العمل

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دبي - العربية.نت

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كشف الفنان المصري، نبيل الحلفاوي، عن رفضه دور "علوان البكري"، والذي قدّمه النجم الراحل عبدالله غيث في المسلسل الشهير "ذئاب الجبل"، الذي عُرض لأول مرة في شهر فبراير عام 1993.

وردا على سؤال "لماذا رفضت شخصية علوان البكري في ذئاب الجبل؟"؛ قال الحلفاوي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، مساء الجمعة: "كنت قد اعتذرت أصلا عن المشاركة وقتما كان العمل مكتوبا قبل التصوير".

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

وأضاف: "جدد المخرج الصديق عرضه بعد وفاة العزيز صلاح قابيل.. فقلت له لا أتحمل أن يشاهد ابنه الصغير (وقتها) العمل ويقول كان هذا دور أبي.. وتم إسناد الدور للأفضل العظيم عبدالله غيث.. وانتهى منه تقريبا قبل وفاته فلم يعرض على غيره".

وتدور أحداث مسلسل "ذئاب الجبل" في بلدة تسمى "بهتون الجبل" تعيش "عائلة هوارة" التي تلتزم بالعديد من العادات والتقاليد المتعصبة، حتى قام فيها "الشيخ بدار" بكسر العادات المتعارف عليها بتزويج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة "المهندس حاتم"، وتهرب الفتاة دون علم أحد، فيُتهم شقيقها "البدري" بقتلها حتى تظهر الحقيقة في النهاية.

المسلسل بطولة النجوم: أحمد عبد العزيز، وعبدالله غيث، وسماح أنور، وشريف منير، ووائل نور، وعبدالله محمود وغيرهم، ومن تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدي أبو عميرة، وحقق المسلسل شهرة واسعة في الوطن العربي.

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