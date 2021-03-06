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أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية

أحمد فهمي

أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية

أكد أن جائحة كورونا أثرت على عمله، لكنها لم تخلق عنده الوسواس

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بيروت - فاطمة قنيبر

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أكد الممثل المصري، أحمد فهمي، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب من أهم الأصوات الموجودة في مصر والوطن العربي، معبراً عن سعادته بالعمل معها في مسلسل "طريقي".

وتحدث في حوار مع "العربية.نت"، عن الفنانة السورية أصالة التي سبق وغنى معها ديو "عيش سكر وطن" في 2016، معتبراً أنه استفاد من هذه التجربة، وهو سبق وتعاون معها عندما كان عازفاً في فرقتها، ويعتبرها صديقة ويقدّرها لأنها فنانة تحترم عملها.

ورد الخال وأحمد فهمي
ورد الخال وأحمد فهمي

كما قال إنه متأثر فنياً بالسيدة فيروز وابنها الفنان زياد الرحباني، ولا مانع لديه من الغناء يوماً ما باللهجة اللبنانية في حال كانت الأغنية من كلمات وألحان زياد الرحباني، لأنه يقدّره ويعتبره من أهم الفنانين والموسيقيين في الوطن العربي.

مسلسل قارئة الفنجان
مسلسل قارئة الفنجان

وحول الأوضاع الحالية، أكد أن جائحة كورونا أثرت على عمله، لكنها لم تخلق عنده الوسواس أو الخوف.

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إلى ذلك، انتهى النجم المصري منذ أيام من تصوير مسلسل "قارئة الفنجان"، حيث يجسّد شخصية مهندس معماري يدعى سلام ويشاركه مجموعة من الممثلين: من السعودية أحمد شعيب ومن سوريا يارا قاسم ومن لبنان باسم مغنية وورد الخال.

كما أعلن انشغاله بتصوير مسلسل رمضاني بعنوان "كل ما نفترق" مع الممثلة ريهام حجاج ويجسد من خلاله شخصية مختلفة (حسام مخلوف) يقدمها للمرة الأولى، والعمل من إخراج كريم العدل، وسيتضمن المسلسل مفاجآت.

أما على صعيد الغناء فهو يجهّز لأغنية جديدة ستصدر في الصيف المقبل، بالإضافة إلى مسلسل إذاعي مع فرقة "واما" وسيكون في التوقيت نفسه.

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