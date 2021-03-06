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بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات

ناصر القصبي وعبدالله السدحان في صورة أرشيفية

بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات

أعاد تغريدة تركي آل الشيخ وكتب "جهودك خيرة و مقدرة دائما يابو ناصر"

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العربية.نت - مريم الجابر

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بعد اعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ عودة ثنائي الكوميديا السعودي الشهير عبدالله السدحان وناصر القصبي إلى الشاشة قريباً، غرد الأخير مؤكداً أنها "أبرك الساعات".

وقال القصبي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر" تعليقاً على تغريدة آل الشيخ: جهودك خيرة و مقدرة دائما يابو ناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات"، مرفقاً بتعليقه وردتين باللون الأحمر.

بدوره، علق الفنان السدحان في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على "تويتر": بارك الله فيك معالي المستشار، حقيقة أنا سعدت بهذا الخبر الجميل كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله التوفيق في تقديم عمل يليق بالجميع، أسعدني اتصالك وأسعدتني التغريدة كذلك، لأنك دائماً سباق لفعل الخير والصالح العام، شكرا لك".

عودة بعد قطيعة

أتى ذلك، بعد أن أعلنت ت هيئة الترفيه ومجموعة MBC الاتفاق على إنتاج عمل مشترك يعيد الثنائي الأشهر إلى الشاشة قريباً، بعد قطيعة بين النجمين امتدت لسنوات.

كما زف رئيس الهيئة عبر تويتر الخبر لجمهور الفنانين، وكتب مغرداً: "في اجتماع في الأيام الماضية مع أخي الشيخ وليد آل إبراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC العملاق الإعلامي الكبير... ونزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على MBC".

يذكر أن الثنائي الشهير ارتبطا فنياً منذ البدايات، وقدما سويا العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، أكثرها شهرة "طاش ما طاش"، و"كلنا عيال قرية"، التي حققت مشاهدات عالية، وباتت من ضمن يوميات الفرد السعودي خلال الموسم الرمضاني.

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