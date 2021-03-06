وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع عن عمر ناهز 59 عاما

توفيت الفنانة المصرية سوسن ربيع عن عمر ناهز 59 عاماً، صباح السبت.

وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون المصري، وشاركت في البرنامج الاجتماعي الشهير "حياتي".

كما شاركت في مسلسل برج الحظ ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، وقامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس كما قدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبد العزيز، والناس والفلوس وأدركني يا دكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون.

يشار إلى أنها من مواليد 7 يونيو 1962، حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس واعتزلت التمثيل منذ سنوات طويلة.