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غادة عادل أحدث المنضمات لـ"قائمة كورونا".. وتحذير للمخالطين

غادة عادل

غادة عادل أحدث المنضمات لـ"قائمة كورونا".. وتحذير للمخالطين

كانت تقوم بتصوير فيلم جديد في الفترة الماضية، قبل اكتشاف إصابتها بالفيروس

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

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أعلنت الفنانة المصرية غادة عادل، السبت، عن إصابتها بكورونا وخضوعها للحجر المنزلي حالياً واتباعها بروتوكول العلاج.

يذكر أن عادل كانت تقوم بتصوير فيلم جديد في الفترة الماضية، قبل اكتشاف إصابتها بالفيروس. وقد حذرت من خالطوها مؤخراً حال تأكدها من إصابتها.

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كما من المنتظر أن تبقى في العزل المنزلي لحين تحسن حالتها الصحية، على أن تقوم بإعادة المسحة وانتظار نتيجتها الجديدة.

ومن المقرر أن تعود الفنانة إلى تصوير فيلمها الجديد تمهيداً لعرضه في الصيف المقبل وممارسة نشاطها الفني بشكل طبيعي، بعد شفائها.

يشار إلى أنه بذلك تنضم غادة عادل إلى عدد كبير من النجوم الذين أصيبوا بالفيروس مؤخراً، أبرزهم أحمد مكي ونجلاء بدر ودينا وتوفيق عبد الحميد.

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