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زوجة ماجد المصري تفجر مفاجأة: صورنا لا تعكس الحقيقة

ماجد المصري وزوجته

زوجة ماجد المصري تفجر مفاجأة: صورنا لا تعكس الحقيقة

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دبي - العربية.نت

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في تصريحات صادمة، كشفت رانيا أبو النصر، زوجة النجم ماجد المصري، أن الصورة الإيجابية المتداولة عنها هي وعائلتها لا تعكس الحقيقة.

وكشفت عبر ستوري تطبيق "انستغرام"، أن ما تنشره عائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي هو فقط نوع من التركيز على الإيجابيات في حياتهم، موضحة أن البعض يظن أنهم يستمتعون بحياتهم "بالطول والعرض".

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كما أكدت أنها تعاني من مشاكل كثيرة، ولكن لا تعلن عنها، مشيرة إلى أن كل بيت يحمل الكثير من "البلاوي"، حسب وصفها.

ونشرت صورة لابنتها وهي محترقة بسبب سكب مياه مغلية عليها، مبينة أن الأزمات الصحية تلاحقها هي وعائلتها هذه الفترة.

منشور زوجة ماجد المصري
منشور زوجة ماجد المصري

يذكر أن رانيا أعلنت إصابتها بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، بعد يوم من إعلان إصابة ابنها آدم، وكتبت في منشور سابق بطريقة ساخرة "أنا كورونا بقالي 6 أيام، بس بجد أد ايه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزي وبنتي مع بعض ودلوقتي أنا وابني مع بعض".

وكان زوجها ماجد وابنته أصيبا بكوفيد 19 معاً طوال شهر يناير الماضي، وتوقف بسببها عن تصوير مسلسل "الملك أحمس".

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