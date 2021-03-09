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للمرة الثانية.. "أبو" يعلن إصابته بكورونا

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للمرة الثانية.. "أبو" يعلن إصابته بكورونا

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القاهرة - مي عبد المنعم

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فاجأ المطرب المصري "أبو" جمهوره بإعلانه عن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وكتب صاحب أغنية "3 دقات" عبر صفحته في فيسبوك الثلاثاء: "إيجابي كورونا للمرة الثانية".

كما اضطر إلى تأجيل إحدى حفلاته، وكتب على "إنستغرام": "جمهوري العزيز أعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظراً لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة".

يشار إلى أن هذه الفترة تشهد تصوير العديد من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية لرمضان هذا العام.

ويشارك"أبو" في فيلم "وقفة رجالة" للنجم ماجد الكدواني والفنان سيد رجب كضيف شرف.

يذكر أن المطرب كان أعلن عن إصابته بالفيروس لأول مرة قبل 3 أشهر.

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