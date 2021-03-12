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شاهد.. محمد رمضان يتعرض لإصابة قوية في تصوير مسلسله

محمد رمضان
محمد رمضان

شاهد.. محمد رمضان يتعرض لإصابة قوية في تصوير مسلسله

نشر مقطع فيديو يوضح الإصابة التي تعرض لها خلال التصوير، والتي استلزمت تدخلا طبيا من قبل أحد الأطباء

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القاهرة - أحمد الريدي

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تعرض الفنان المصري محمد رمضان لإصابة قوية في الظهر أثناء تصوير مشاهد مسلسله الجديد "موسى" اليوم الجمعة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وحرص رمضان على نشر مقطع فيديو يوضح الإصابة التي تعرض لها خلال التصوير، والتي استلزمت تدخلا طبيا من قبل أحد الأطباء، لتخييط الجرح الذي تعرض له الفنان المصري، وكذلك تضميد الحرق الذي حدث في مناطق متفرقة من الظهر.

ونشر رمضان مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، مستعينا بمقطع من أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم تقول فيه "كله في حبك يهون".

وعلق رمضان على مقطع الفيديو قائلا "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة"، لكنه تجاوز الأمر قائلا "لكن الحمد لله الأهم أن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون".

ويبدو أن رمضان حريص على تصوير المشاهد الخاصة بالمسلسل بواقعية شديدة دون الاستعانة بدوبلير أو بمؤثرات خارجية، وهو ما تسبب في تعرضه للإصابة الشديدة.

وليست المرة الأولى التي يحرص فيها رمضان على تصوير مشاهد الأكشن بنفسه، حيث عرض من قبل مقطع فيديو لمشاجرة استخدمت فيها بعض الأشياء الخطيرة، والتي قدمها بنفسه في المسلسل.

"موسى" مسلسل يقدم دراما صعيدية، ويشارك في بطولته إلى جوار محمد رمضان الأردني منذر رياحنة وسمية الخشاب وعبير صبري، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

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