الحلقة 41 من برنامج أون ديماند.. أرسين لوبين يعود على نتفليكس

تتناول الحلقة 41 من برنامج "أون ديماند" أفلاما ومسلسلات عدة. يبدأ مقدم البرنامج عزيز الزامل الحديث عن Lupin وهو مسلسل فرنسي في جزئه الأول المكون من 5 حلقات، أصدرته نيتفلكس وعرض لأول مرة في يناير الفائت. بطل المسلسل هو "عمر سي" الذي لعب دور رجل تأثر في طفولته بمغامرات شخصية "ارسين لوبين" أو اللص الظريف، وهي شخصية فرنسية الأصل مبنية بالأساس على رواية تحمل الاسم ذاته، وتحولت الرواية إلى عدد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية للأطفال. كما تمت ترجمتها لعدة لغات.

ومن أبرز ميزات هذه الشخصية النبل والشرف والشهامة، فهو لا يهدف في مغامراته إلى الثراء أو كسب المال إنما الانتقام من الخصوم، ويكرس حياته للكشف عن الجريمة ولكن بطرقه الخاصة التي يعتبرها العالم الحديث جرائم ومخالفات للقوانين بحدث ذاتها.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن الفيلم الكوميدي Thunder Force، وهذا الفيلم أصدر عرضه الدعائي لأول مرة في برنامج الين الشهير "ذا الين شو" بمناسبة مقابلتها مع بطلتي الفيلم "مليسا مكارثي" وأوكاتفيا سبنسر"، وقصة الفيلم تتحدث عن صديقتين لم تلتقيا منذ فترة، إحداهما عالمة تعمل على تطوير تركيبة من شأنها أن تمنح البشر قدرات خارقة، ولكن بسبب ظروف مضحكة، تحقن إحدى الصديقتين نفسها عن طريق الخطأ بهذه القوة، وبعد ذلك تتحول الاثنتان إلى امرأتين أربعينيتين خارقتين تسعيان لفرض العدالة ولعب دور الشرطة في المدينة.

أما الموضوع الثالث فهو عن فيلم Without Remorse من بطولة مايكل بي جوردن، بطل أفلام الأكشن، ويلعب مايكل دور جندي سابق في الجيش يسعى للانتقام ممن قتلوا زوجته.

هذا الفيلم من إصدار أمازون ستوديوز التي أصدرت العرض الدعائي له، ويُعرض على منصة أمازون برايم في إبريل المقبل.

وفي آخر الحلقة تحدث عزيز الزامل عن فيلم A Simple Favor وهو فيلم كوميديا سوداء صدر العام 2018. الفيلم من إخراج بول فيج، ومأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته، ومن بطولة الممثلتين "آنا كندريك" و"بليك لفلي".

تبدأ القصة مع أم أرملة شابة تعمل في بلدة صغيرة، تتعرف على أم أخرى وتبدأ علاقتهما بالتطور، ولكنها في أحد الأيام تطلب منها أن تعتني بطفلها ثم تختفي كليًا، وتحاول الأخرى التحري والبحث والكشف عن الغموض الذي تسبب باختفاء صديقتها الغنيّة.