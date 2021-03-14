بعد وفاة مشاري البلام.. محامي عائلته: سأفتح تحقيقاً بسبب الوفاة

بعد أسابيع قليلة من وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام إثر إصابته بفيروس كورونا، أثارت تصريحات والده عن سبب الوفاة جدلاً كبيرا في البلاد ما دفع زوجته ونجله بالمطالبة بفتح تحقيق.

وفي التفاصيل، أعلن المحامي الكويتي حسين بن شيبه عن توكيله من قبل زوجة ونجل الفنان الراحل؛ من أجل المطالبة بفتح التحقيق في أسباب الوفاة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، السبت: "بعد توكيل الزوجة والابن سنتقدم برفع کتاب طلب فتح تحقيق لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المرحوم".

هذا وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو ظهر فيها والده وهو يتحدث عن سبب موت نجله مشيراً إلى أنه تم تطعيمه وهو مصاب بكوفيد 19.

كما لفت إلى أنه حُقن بالكورتيزون وهي التي أنهت حياته.

وقال والد الراحل من محيط مقبرة صليبخات "هو أخذ اللقاح ولكنه كان مصاباً بكورونا، وكان يفترض قبل إعطائه اللقاح أن يتأكدوا ما إذا كان مصاباً بكورونا أم لا... وهم لا يفحصون أحداً ممن يتقدم لأخذ التطعيم". وأضاف أعطوه اللقاح وانتكس، وأعطوه إبرة كورتيزون وهي التي أنهته".

يذكر أنه منذ إعلان إصابة مشاري البلام بفيروس كورونا، أثير الجدل حول أسباب الإصابة ومصدر نقل العدوى بعد أن كتب رسالة طلب فيها من الجمهور الدعاء له حيث اكتشف إصابته وقال: لا تنسوني من دعاكم.. الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال.. وكل اللي صار أثناء التطعيم إنصبت بكورونا.. قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات.

والفنان الراحل متزوج ولديه خمسة أبناء، أصغرهم عمرها سنة، هم: صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.