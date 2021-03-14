.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد وفاة مشاري البلام.. محامي عائلته: سأفتح تحقيقاً بسبب الوفاة

مشاري البلام

بعد وفاة مشاري البلام.. محامي عائلته: سأفتح تحقيقاً بسبب الوفاة

محامي زوجته ونجله: سنتقدم برفع طلب فتح تحقيق لوزير الصحة عن أسباب وفاة الفنان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أسابيع قليلة من وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام إثر إصابته بفيروس كورونا، أثارت تصريحات والده عن سبب الوفاة جدلاً كبيرا في البلاد ما دفع زوجته ونجله بالمطالبة بفتح تحقيق.

هذا ما كان يتمناه مشاري البلام قبل وفاته الخليج العربي هذا ما كان يتمناه مشاري البلام قبل وفاته

وفي التفاصيل، أعلن المحامي الكويتي حسين بن شيبه عن توكيله من قبل زوجة ونجل الفنان الراحل؛ من أجل المطالبة بفتح التحقيق في أسباب الوفاة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، السبت: "بعد توكيل الزوجة والابن سنتقدم برفع کتاب طلب فتح تحقيق لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المرحوم".

هذا وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو ظهر فيها والده وهو يتحدث عن سبب موت نجله مشيراً إلى أنه تم تطعيمه وهو مصاب بكوفيد 19.

كما لفت إلى أنه حُقن بالكورتيزون وهي التي أنهت حياته.

وقال والد الراحل من محيط مقبرة صليبخات "هو أخذ اللقاح ولكنه كان مصاباً بكورونا، وكان يفترض قبل إعطائه اللقاح أن يتأكدوا ما إذا كان مصاباً بكورونا أم لا... وهم لا يفحصون أحداً ممن يتقدم لأخذ التطعيم". وأضاف أعطوه اللقاح وانتكس، وأعطوه إبرة كورتيزون وهي التي أنهته".

مشاري البلام من المستشفى قبل وفاته
مشاري البلام من المستشفى قبل وفاته

يذكر أنه منذ إعلان إصابة مشاري البلام بفيروس كورونا، أثير الجدل حول أسباب الإصابة ومصدر نقل العدوى بعد أن كتب رسالة طلب فيها من الجمهور الدعاء له حيث اكتشف إصابته وقال: لا تنسوني من دعاكم.. الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال.. وكل اللي صار أثناء التطعيم إنصبت بكورونا.. قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات.

والفنان الراحل متزوج ولديه خمسة أبناء، أصغرهم عمرها سنة، هم: صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها
حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان
شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة! شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة!

قبل أن تذهب

ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟
ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟

اكتشف المزيد