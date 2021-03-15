ابنة بيونسيه ذات الـ9 أعوام تدخل تاريخ جوائز "غرامي"

حازت المغنية بيونسيه، وابنتها ذات الـ 9 أعوام، بلو آيفي كارتر، والمطرب النيجيري ويزكيد، على جائزة غرامي لأفضل فيديو كليب، عن الأغنية المصورة "Brown Skin Girl" وذلك خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" الـ63.

وأصبحت بلو آيفي ثاني أصغر طفلة تحظى بالجائزة، بعد ليا بيسل، التي كانت بعمر 8 أعوام عندما حازت فرقة "بيسيل سيسترتز" (الأخوات بيسيل) على لقب أفضل ألبوم لعام 2002، بعد أن بثت أغنيتهن لأول مرة في فيلم "O Brother, Where Art Thou".

وفازت بيونسيه بأربع جوائز أمس الأحد، ليصل مجموع جوائزها في المسابقة إلى 28 متجاوزة صاحبة السجل القياسي السابق أليسون كراوس التي حازت 27 جائزة.

ولم تظهر النجمة العالمية أو طفلتها في الحفل الافتراضي الذي تم من خلاله إعلان فوزهما.

كما أعلن فوز الفنانة بيلي إيليش وشقيقها فينياس بجائزة أفضل أغنية عن "نو تايم تو داي" (لا وقت للموت)، التي تضمنها فيلم سلسلة جيمس بوند بالاسم ذاته، وتوجهت المطربة بالشكر للممثل دانييل كريغ والمخرج كاري جوجي فوكوناغا.

وقالت إيليش في كلمتها الافتراضية: "كان بمثابة حلم تحقق أن أعمل على إنتاج هذه الأغنية"، بينما قال فينياس: "أشعر بأني محظوظ لأني شقيقكِ".

فوز لجاستن بيبر

وأعلن فوز جاستن بيبر بجائزة أفضل أغنية ريفية لأغنيته "تن ثاوسند أورز" (10 آلاف ساعة).

كما حظيت المقاطع الصوتية الخاصة بفيلمي "جوكر" و"جوجو رابيت" بجائزة أفضل موسيقى لإنتاج مرئي.

وشهد الحفل، الذي قدمه تريفور نوا، مزيجا من العروض المسجلة والحية.