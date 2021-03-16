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وفاة الفنان المصري عادل هاشم عن 82 عاماً

عادل هاشم
عادل هاشم

وفاة الفنان المصري عادل هاشم عن 82 عاماً

تشييع الجثمان عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة

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القاهرة -العربية نت

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غيب الموت مساء الاثنين، الفنان المصري عادل هاشم، عن عمر ناهز الـ 82 عاماً.

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ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة القاهرة.

والفنان الراحل من مواليد محافظة القاهرة في العام 1939، كان حصل على بكالوريس معهد الخدمة الاجتماعية ثم الدكتوراه في الاجتماع، وعمل بالتلفزيون والسينما حيث تولى عدة مناصب في هيئة المسرح، كما أخرج عدداً من المسرحيات.

تاريخ في المسرح والتلفزيون

إلى ذلك، كانت أول تجربة له في اﻹخراج المسرحي من خلال مسرحية الإنس، وقدم للتلفزيون مسلسلات محمد رسول الله، ورأفت الهجان، والقضاء في اﻹسلام، وبوابة الحلواني، وقصة مدينة، واﻷبطال.

كما شارك الفنان الراحل في العديد من الأفلام، منها الراجل اللى باع، وعفريت النهار، وناصر 56، وساعتان من الرعب، و90 دقيقة، وحرب إيطاليا، وبلية ودماغه العالية، وإلا ابنتي، والطاووس.

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