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"هجمة مرتدة" من ملفات المخابرات المصرية رأساً إلى الشاشات في رمضان

"هجمة مرتدة" من ملفات المخابرات المصرية رأساً إلى الشاشات في رمضان

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القاهرة - مي عبد المنعم 

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بعد ساعات من إصدار الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "هجمة مرتدة"، تفاعل رواد مواقع التواصل معه وانهالت التعليقات على صفحة شركة الإنتاج.

وأصدرت شركة "سينرجي" البرومو الأول لمسلسل الفنان أحمد عز الجديد "هجمة مرتدة" المقرر عرضه في رمضان 2021.

2 صور
2 صور

القصة من ملفات المخابرات المصرية، ويظهر في البرومو الفنان أحمد عز وهو يقدم شخصية "سيف العربي" أحد رجال المخابرات المصرية، وهو يحاول استعادة مكانته للعمل من جديد.

وانهالت الإشادات من رواد مواقع التواصل بالعمل الدرامي الجديد، وأشاد الكثيرون بتقديم أعمال درامية هادفة تلقي الضوء على قصص حقيقية وتحكي بطولات المصريين على اختلاف العصور.

المسلسل من بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، ندى موسى، يوسف عثمان، خالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

جدير بالذكر أن الموسم الرمضاني المقبل يشهد العديد من الأعمال الدرامية المصرية ذات الطابع الوطني، منها مسلسل "هجمة مرتدة" ومسلسل "الاختيار 2"، وأيضا مسلسل "الملك أحمس" الذي يحكي عن بطولة الملك المصري القديم أحمس في مواجهة الهكسوس.

كما يصدر قريباً فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا وعدد من النجوم والذي يحكي بطولات الجيش المصري في مواجهة تنظيم داعش في ليبيا عام 2015.

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