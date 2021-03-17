عمرو دياب يعلن إصابته بكورونا.. كيف غنى بالحفل الأخير؟

فاجأ المطرب عمرو دياب، جمهوره بإعلانه إصابته بفيروس كورونا، لكن الأمر جاء مطمئناً في نفس الوقت بطريقة أخرى.

ونشرت قناة "صدى البلد"، الأربعاء، مقطع فيديو من آخر حفلات النجم الكبير مع المطربة اليونانية "ايرينا"، ويظهر فيه دياب وهو يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ فترة وتعافيه منه.

ويظهر دياب في مقطع الفيديو قائلا: "سبق وأعددت أغنية مع إيرينا أيام كورونا، وهي أغنية أهي أهي".

وتابع: "وقتها كنت متواجدا في مصر وهي في اليونان، وكان من المفترض أن يتم تصوير الأغنية، ولكن في تلك الفترة كنت مصابا بكورونا".

من حفل دياب الأخير

وكانت تقارير عديدة قد تكهنت باحتمالية إصابة دياب بفيروس كورونا، من زوجته السابقة دينا الشربيني التي أصيب أحد زملائها المشاركين في مسلسلها العام الماضي "لعبة النسيان"، والذي شاركت فيه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ووافتها المنية جراء تلك العدوى.

ولم تعلن دينا وقتها عن إصابة دياب، واكتفت بالقول إنه طبق عزلا على نفسه، خوفا على أسرته وأصدقائه من أي إصابة قد تلحق بهم.

ونشر دياب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الأربعاء، صوراً من حفل جرى، الثلاثاء، في القاهرة لحملة تابعة لإحدى شركات الاتصالات في مصر، والتي يشارك فيها عدد من أصحاب الأصوات الجديدة من الشباب الغناء مع مطربهم المفضل دياب، وظهرت في الصور حشود من الشباب المشاركين والجماهير وبحضور عدد من الفنانين والشعراء، كان بينهم الشاعر بهاء الدين محمد، والموزع الموسيقي عضو فريق واما، نادر حمدي، وآخرين، وجميعهم لا يرتدون "الماسك".