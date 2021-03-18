.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بالوثائق.. أنجلينا تكشف تعرضها للتعنيف على يد براد بيت

انجلينا جولي وبراد بيت

بالوثائق.. أنجلينا تكشف تعرضها للتعنيف على يد براد بيت

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في خطوة مفاجئة، قدمت النجمة الأميركية أنجلينا جولي أدلة جديدة تؤكد أن زوجها السابق، براد بيت، كان يمارس ضدها العنف المنزلي، ما يعزز إجراءات الطلاق التي لا تزال قائمة بين الثنائي الشهير.

ثقافة وفن "تضييق الخناق".. براد بيت "ينذر" أنجلينا جولي

والمستندات التي تقدمت بها جولي، في 12 مارس، لا تحوي تفاصيل، ويقول محتواها إن الممثلة على استعداد لتقديم "إثباتات" لدعم ادعاءاتها.

كما أن جولي وأطفالها القُصر، على استعداد للإدلاء بشهادتهم بشأن الادعاءات، وفقا للدعوى التي نشرها موقع "usmagazine".

إيذاء براد بيت

بدورها، قالت خبيرة في قانون الأسرة إنه "إذا كان لدى أنجلينا المزيد من الوثائق لإثبات العنف المنزلي تجاهها أو تجاه أطفالها، فيمكنها تقديمها كعرض تكميلي لإثباتها في المحاكمة".

في المقابل، قال شخص مقرب من براد بيت، رفض الكشف عن اسمه للموقع الأميركي، إن المستندات تم تسريبها بشكل تدريجي لإلحاق الأذى بالنجم الشهير، مشيرا إلى أن جولي قدمت مزاعم بشأنه سابقا، تبين أنها كانت عارية من الصحة.

وقال "على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية، كان هناك عدد من الادعاءات التي قدمتها أنجلينا والتي تمت مراجعتها ولم يتم إثباتها"، مضيفاً أن أنجلينا استخدمت الأطفال لإيذاء براد.

مع أطفالهم
مع أطفالهم

حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات

ومحاكمة جولي وبيت القادمة هي حول تحديد حضانة أطفالهما وتقسيم ممتلكاتهما.

تجدر الإشارة إلى أن المحاكمة الجديدة قد تشمل شهادة أطفالهما الثلاثة القاصرين شيلو ونوكس وفيفيان.

وعشية المحاكمة في قضية حضانة الأطفال، بدأ الزوجان السابقان نزاعات جديدة، حيث يريد بيت تقسيم الحضانة بالتساوي، بينما تقول جولي إنها ستوافق على ذلك فقط بشرط أن يتم نقل الأطفال من لوس أنجلوس.

وتقدمت جولي بطلب الطلاق من بيت في سبتمبر 2016، بدعوى وجود خلافات بينهما، بعد عامين من الزواج و12 عاما من العلاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد