مطرب "بنت الجيران" ممثلا للمرة الأولى.. والنقابة تعترض

يبدو أن أزمات مطربي المهرجانات لن تتوقف عند حد نقابة الموسيقيين، واعتراضها على مزاولتهم المهنة وتقديم أغانٍ دون سند قانوني يمكنهم من العمل.

بل وصل الأمر أيضا إلى نقابة المهن التمثيلية، وذلك بسبب ما حدث مع المطرب المصري عمر كمال الذي قدم قبل فترة مهرجان "بنت الجيران" الذي حقق ملايين المشاهدات وقت عرضه، وتسبب في شهرة واسعة لكمال وزميله شاكوش.

واستعان به المخرج المصري محمد جمال العدل للمشاركة في مسلسل "بين السما والأرض" الذي يقوم ببطولته هاني سلامة وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر العدل صورة تجمعه بعمر كمال وعلق عليها قائلا "عمر كمال ممثل لأول مرة.. بين السما والأرض"، ولم ينتظر بعدها سوى لدقائق ويفجر مفاجأة صادمة.

وأكد أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين تواصل معه وأخبره أن عمر كمال ليس نقابيا ولديه أزمة، وهو عكس ما كان يعتقده المخرج المصري، مشيرا إلى كونه اعتقد أن كمال عضو بنقابة الموسيقيين.

ولكنه حتى اللحظة لا يعلم ما الذي سيقوم به سواء كان ذلك تسوية أوضاع كمال، أو التراجع عن التعاقد معه والاستعانة به كممثل، غير أنه ألحق كلماته بعبارة صادمة وقال "لكن الغريب هو كم الزعل من الخبر أن عمر كمال يمثل"، ليستشهد بعدها بحسن الأسمر وشعبان عبد الرحيم وعدوية وكونهم جميعا شاركوا بالتمثيل ومع مخرجين كبار.