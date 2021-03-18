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900 ألف جنيه مصري.. قرار جديد في قضية أحمد عز وزينة

أحمد عز وزينة

900 ألف جنيه مصري.. قرار جديد في قضية أحمد عز وزينة

محكمة أسرة مدينة نصر قررت تأجيل الاستئناف المقدم من عز على الحكم الصادر بإلزامه بدفع ما يعادل 900 ألف جنيه مصري كمصروفات مدرسية للتوأم

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دبي - العربية.نت

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في آخر تطورات قضية الفنانين المصريين أحمد عز وزينة، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر في مصر، الخميس، قراراً جديداً بشأن الاستئناف الذي تقدم به عز بعد إلزامه بدفع مبلغ 44 ألف جنيه إسترليني، كمصروفات مدرسية لتوأمه من زينة.

وقررت المحكمة تأجيل الاستئناف المقدم من عز على الحكم الصادر بإلزامه بدفع 44 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 900 ألف جنيه مصري، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة 16 يونيو المقبل، وفق وسائل إعلام محلية.

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يشار إلى أن زينة كانت أقامت دعوى ضد عز تطالبه بدفع 900 ألف جنيه مصروفات مدارس أولادها التوأم وقبلتها المحكمة وألزمت عز بالمصاريف.

يذكر أنه في فبراير الماضي، ألزمت المحكمة عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 60 ألف جنيه شهرياً.

وكانت المحكمة قد قضت العام الماضي بإلزام عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم، إلا أن زينة أقامت الدعوى للمطالبة بتزويد المبلغ.

كما قدم محامي زينة خلال الجلسة السابقة، حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته.

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