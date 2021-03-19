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بعد معاناة مع السرطان.. وفاة مخرج "الكاميرا الخفية"

رائد لبيب

بعد معاناة مع السرطان.. وفاة مخرج "الكاميرا الخفية"

رائد لبيب كان انتقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة قبل أيام للعلاج قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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غيب الموت اليوم الجمعة المخرج المصري رائد لبيب بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلنت الكاتبة داليا المسلماني، زوجة المخرج، وفاته بعد تدهور حالته إثر معاناة مع مرض سرطان القولون.

يذكر أن لبيب كان انتقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة قبل أيام للعلاج قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

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يشار إلى أن الراحل تميز بإخراج برامج المقالب، وعلى رأسها برنامج "الكاميرا الخفية" للفنان الراحل إبراهيم نصر الذي لاقى نجاحاً كبيراً في مصر وكان يعرض خلال شهر رمضان.

كما بدأ لبيب مسيرته الفنية فى أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد فى العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكايات ميزو" عام 1977 للفنان سمير غانم. وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، لتتوالى بعدها أعماله الفنية، وأبرزها "هند والدكتور نعمان"، "نص أنا نص هو".

إلى ذلك قام بإخراج برامج الفنان الراحل حسين الإمام، وهي "حسين ع الهوا"، و"حسين في الأستديو"، و"حسين على الناصية"، و"عفاريت حسين اﻹمام" وكلها كانت ذات طابع ساخر وفكاهي.

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