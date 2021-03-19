والدة حلا الترك: هديتي من ابنتي في عيد الأم حكم بالسجن

أثار قرار محكمة بحرينية بسجن والدة الفنانة حلا الترك، لمدة عام مع الشغل والنفاذ ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن الحكم يتزامن مع موعد عيد الأم الذي يصادف 21 مارس.

وقالت في تصريحات لـموقع ET بالعربي "هذه طعنة في صدري من أقرب الناس لي"، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن تكون هديتها من ابنتها في عيد الأم هو حكم بالسجن.

كما أكدت أنه لا فائدة من تسديد المبلغ الآن، ويجب أن تتنازل حلا حتى يتم إيقاف الحكم"، مضيفة أنها صدمت لعدم تنازل ابنتها عن القضية، و"أنكرت أنها تعلم ذلك رغم أنها ذهبت للمحكمة للوقوف ضدي".

هذا وكانت إحدى المحاكم قد قضت الخميس، بالحكم على منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، بالسجن لمدة عام، وذلك بعد أن قاضتها ابنتها بتهمة أخذ مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني.

وكانت الفنانة الشابة، قد اتهمت والدتها بصرف المبلغ على مدار الأعوام الماضية التي كانت فيها طفلة تحت حضانة والدتها، في حين أكدت الأم أن ابنتها كانت تعلم بإنفاقها هذه الأموال، لأنها لم تحصل على نفقتها الشرعية من طليقها، محمد الترك، لأكثر من عام ونصف.

وفي وقت سابق، أكدت منى عبر حسابها على إنستغرام أن الحكم نهائي ولا مجال للاعتراض عليه سوى بتقديم التماس، مشيرة إلى أنها ستطلب بحكم بديل لأنها لا تزال حاضنة لطفل في المدرسة ويحتاج إلى رعايتها.

وعبرت السابر عن صدمتها لأنها "كانت تنتظر حكماً مختلفاً عما صدر"، موضحة أن سبب ذلك الحكم يعود إلى شهادة ابنتها حلا ضدها في المحكمة.

كما أضافت: "كنت أتمنى من ابنتي أن تقف وقفة حق، وأقول لها شكراً حلا على الهدية التي أهديتني إياها بعيد الأم، وغداً عندما تتزوجين وتنجبين أولاداً ستعرفين قيمة الأم، أقول لك يا حلا شكراً كثيراً".

يذكر أن والدة حلا، رفعت قضية سابقة ضد طليقها تطالب فيها بحضانة حلا عندما كانت طفلة، حيث حسمت المحكمة القضية لصالح الأم بحضانة أبنائها، قبل أن تقرر الفنانة حلا العيش مع والدها الذي تزوج من الفنانة المغربية دينا بطمة.