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يوسف الخال: لا مانع من العمل مجدداً مع نادين نجيم بشرط!

يوسف الخال
يوسف الخال

يوسف الخال: لا مانع من العمل مجدداً مع نادين نجيم بشرط!

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بيروت - فاطمة قنيبر

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يشارك الممثل يوسف الخال في الدراما العربية المشتركة من خلال مسلسل "ظل" ويشاركه البطولة باسل خياط، لكن التصوير في لبنان تأجّل مؤقتاً بسبب الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا، ولم يعرف بعد ما إذا كان سينتقل تصويره إلى خارج لبنان.

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إلى ذلك، قال يوسف الخال لـ"العربية.نت" إنه يبحث دائماً في كل عمل درامي عن تحدٍّ جديد ودور مختلف لم يجسّده من قبل، مؤكدا أنه ستكون هناك أبعاد غامضة للشخصية التي سيطل من خلالها في مسلسل "ظل" إذ يجسد شخصية محام وروائي في آن.

بعد مرور 20 عاماً على مسيرته التي تضمنت عدداً كبيراً من الأعمال الدرامية سواء المحلية أو العربية المشتركة كمسلسلات "سارة" و"أدهم بيك"، و"أجيال" و"تشيللو" "ولو ما التقينا"، بات متمرساً أكثر في التمثيل، ولو أنه يعتبر أن مسلسل "لو" قد انتشر أكثر من غيره عربياً وكان الثاني من بين المسلسلات العربية المشتركة.

لا مانع من تكرار تجربة الثنائية

الخال أكد أنه لا مانع لديه من تكرار تجربة الثنائية مع الممثلات نادين نجيم وسيرين عبد النور وإيميه صياح وسواهنّ شرط أن تشكل الثنائية حلة جديدة ومختلفة وألا تتضمن التكرار.

2 صور
2 صور

كما تطرق إلى تجربته في المسرح الغنائي معتبراً أنه من المحظوظين لأنه شارك في ٦ مسرحيات في دور البطولة وهو فخور بهذه التجربة.

وأبرز المسرحيات التي شارك فيها "آخر يوم" للمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، و"زنوبيا" مع الفنانة كارول سماحة، "حركة ٦ أيار"، و"الطائفة ١٩"، وكانت هذه الأعمال غنية في المضمون خصوصاً أن الأغاني التي قدمها كان عليه أن يجسد فيها دوراً تمثيلياً غنائياً أكثر منها غنائياً فقط.

مسلسل عن والده

كما تحدث عن مسلسل "الشاعر" من كتابة والدته الشاعرة مها بيرقدار ،وسيكون من ٣٠ حلقة وهو عبارة عن سيرة ذاتية لوالده الراحل يوسف الخال تسلط الضوء على مجمل مراحل حياته من سن السابعة حتى السبعين، تركّز على الدراسة والسفر وتأسيسه لمجلة وكتابته الشعر وزواجه وغيرها.

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