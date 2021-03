"وقفة رجالة".. باكورة إنتاج السينما المصرية في 2021

تتناول الحلقة 43 من برنامج أون ديماند أفلاما ومسلسلات عدة. يبدأ مقدم البرنامج الزميل عزيز الزامل الحديث عن الفيلم المصري "وقفة رجّالة" وهو فيلم كوميدي ورومانسي من إنتاج 2021 وإخراج أحمد الجندي وتأليف هيثم دبور وإنتاج تامر مرسي.

هذا العمل من بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وسيد رجب وشريف دسوقي ومحمد سلام وأمينة خليل.

تدور الأحداث حول قصة 4 أصدقاء يجتمعون بعد أعوام على افتراقهم، لمساعدة أحدهم للخروج من حزن شديد يُسيطر عليه.

يُقرر ثلاثة من هؤلاء الأصدقاء أن يكذبوا على صديقهم الرابع لكي يسافر معهم، وهو في فترة حزنه الشديد نتيجة حادثة مأساوية حصلت معه، وتبدأ الأحداث حينها بالتطور في قالب كوميدي.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن فيلم Raya And The Last Dragon الذي يُعرض حاليا في صالات السينما.

يتناول الفيلم عالم خيالي يُسمّى "لوماندرا" وهذا العالم تفكك بسبب شر ظهر على الأرض وأفسد الوئام بين التنانين والبشر حيث اضطر التنانين إلى التضحية بذاتها من أجل إنقاذ البشر. في الفيلم، تحاول ريا ووالدها.

جمع شمل البشر بعدما أصبحوا متفرّقين على عدد من الدول بعدما أصبحوا موزعين على عدد من الدول.

أما الموضوع الثالث فهو عن الفيلم الأميركي Chaos Walking من بطولة توم هولاند. الفيلم من عالم الخيال العلمي وهو من إخراج دوغ ليمان. يتناول الفيلم عالم ذكوري، لا يعيش فيه سوى الرجال، بعدما قام سكان من كوكب آخر بقتل النساء.

في هذا الكوكب جميع الرجال يُفكرون بصوت مرتفع. تبدأ القصة مع شاب يُدعى تود، حيث يكتشف أن كل ما يعرفه في هذا العالم يدعوا إلى الشك، ويبدأ عندما يقابل فتاة لأول مرة في حياته ومن هنا تبدأ مغامرته في محاولة لإنقاذها من عالم يكثر فيه المجرمون، فيسعى للاستفادة منها في الوصول إلى عالم خارج هذا الكوكب.

وفي نهاية الحلقة يتحدث عن فيلم City Of Lies من بطولة جوني ديب الذي ابتعد عن السينما لأعوام عدة، ويعود الآن لأداء دور محقق شرطة.

تدور أحداث الفيلم حول عملية تحقيق بمقتل مغني الراب الشهير "كريستوفر والاس" والمعروف باسم "ذا نوتوريس بي". تأجل عرض هذا العمل لسنوات بسبب مشاكل قانونية واجهت جوني ديب، قبل أن يُقرر عرضه على منصات رقمية ابتداء من الشهر المقبل.