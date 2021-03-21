لقاء الخميسي للعربية.نت: لست مطربة.. لكن سأغني رغم المنتقدين

بمسلسلي "ضد الكسر" و"إجازة مفتوحة" تعود الفنانة لقاء الخميسي للمنافسة داخل رمضان وخارجه، وبالإضافة لمسلسليها الجديدين فجرت لقاء مفاجأة باحترافها الغناء وإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي بالقاهرة.

وحول أعمالها الجديدة ولماذا احترفت الغناء وما الأغاني التي ستقدمها وكيف تتعامل مع المنتقدين لها بسبب الغناء، تحدثت لقاء في حوارها الخاص مع "العربية.نت"، وكشفت كذلك عمن شجعوها نحو خطوة الغناء، وكواليس عملها مع نيللي كريم، كما تحدثت عن رد فعلها على الآراء السلبية التي تتلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

*حدثينا عن مشاركتك في مسلسل" ضد الكسر" وشخصية "نادين" التي تلعبينها؟

**أجسد من خلال العمل شخصية "نادين"، وهي سيدة أعمال قوية ولها ملامح شخصية قوية جدا ومهنية، ولها طريقة تفكير جريئة ومختلفة، وهي امرأة قوية وناجحة وتواجه العديد من المشاكل مع نيللي كريم، وهذه الشخصية جذبتني جدا منذ أن قرأت العمل، حيث تحمست للمشاركة بالعمل بعد قراءة السيناريو، خاصة أن الدور الذي ألعبه لم أقدمه من قبل، و"نادين" شخصية مختلفة عن أي دور نسائي قدمته من قبل، وهي فعلا مختلفة، وبالنسبة للكواليس فهي ممتعة وفيها منافسة قوية وبناءة وجميلة جدا، وأنا سعيدة بالتعاون مع المخرج أحمد خالد والفنانة نيللي كريم والممثل المميز محمد فراج، فهم من المواهب الرائعة.

*تقدمين قضايا زوجية واجتماعية في مسلسل "إجازة مفتوحة" فماذا عن تفاصيله؟

**سيتم البدء في تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة" بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "ضد الكسر"، وقد قمنا بالتحضير لشخصيات المسلسل، وحضرت شخصيتي التي سأجسدها بدقة شديدة، والمسلسل مكون من 40 حلقة، وهو خارج السباق الرمضاني، ويناقش المشكلات الاجتماعية والقضايا الزوجية بشكل كوميدي.

وأجسد دور زوجة قوية تحاول حل مشاكلها مع زوجها، والذي يجسده الفنان شريف منير، ويشارك في بطولته شريف منير، والفنانة سميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبوزيد، وهشام إسماعيل، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

*يُقال إن هناك أعمالا أخرى تحضرينها في سرية تامة فهل هناك مفاجأة؟

**فعلا لدي أكثر من مفاجأة، ولكني لن أعلن عنها إلا في الوقت المناسب، وقد تعاقدت على بطولة مسلسل جديد، من المقرر البدء في تحضيراته قريبا، ولكن لا أريد أن أفصح عن تفاصيله الآن.

*فاجأت الجميع بغنائك في حفل رسمي وسط حضور كبير فكيف اكتشفت حبك للغناء؟

**الأمر ليس مفاجأة، فأنا أحب الغناء منذ سنوات طويلة، وبدأ معي الغناء منذ الصغر، فقد شاركت في الغناء لعدد من أفلام ديزني، وقدمت حفلا مع فرقة فؤاد ومنيب على مسرح مكتبة الإسكندرية، وكانت ردود الفعل جيدة جدا من الجمهور الذي أشاد بصوتي.

*هل هناك أغانٍ معينة شعرت أن الجمهور تفاعل معها ودفعك ذلك لاستكمال الغناء؟

**نعم هناك الكثير من الأغنيات التي وجدت بسببها ردود فعل عظيمة، والجمهور أخبرني أنه استمتع بصوتي في الحفل الذي شاركت فيه مؤخرا بساقية الصاوي وسط عدد كبير من محبي الغناء، وقد قدمت بعد ذلك أغنية تحمل اسم "مش بعادة" وأيضا حققت ردود فعل قوية حمستني جدا لتكرار التجربة.

*كيف استطعت تقييم استحسان الجمهور لك كمطربة في حفلك بساقية الصاوي؟

**التفاعل المباشر مع الجمهور لا يحتاج إلى واسطة ويظهر في التو واللحظة، وأثناء الحفل كان الناس سعداء ومتفاعلين ويغنون ويرقصون مع الأغنيات، وهذا حمسني وأعطاني طاقة لأكمل الحفلة بروح عالية، وكذلك تحمست لأن أكمل المسيرة الغنائية التي بدأتها منذ فترة طويلة.

*هل هناك مطربون مفضلون قررت الغناء لهم للوصول للجمهور بشكل أكبر؟

**نعم اخترت للجمهور أغاني لمطربين يحبونها مثل محمد منير ومروان خوري وفضل شاكر. وتفاعل الناس معي بقوة على هذه الأغنيات الخاصة بالعمالقة.

*من دعمك حتى تتجهي للغناء وهل تخوفت من التجربة بوجه عام؟

**أكيد كنت متخوفة جدا فالخطوة خطرة ومخيفة وهي مغامرة بكل المقاييس، وحقيقي لوقت كبير كنت مترددة من تلك التجربة، ولكن هناك الكثير دعموني من أصدقائي وحمسوني لأخوض التجربة مرة أخرى، ومنهم شقيقي هيثم، وزوجي الكابتن محمد عبدالمنصف الذي كان له دور كبير في دعمي، ودعمني ووقف إلى جانبي في حفلة ساقية الصاوي.

*انتقد البعض اتجاهك للغناء فبم تردين عليهم؟

**حقيقي لا أفهم هجوم البعض على أي فنان يحاول القيام بتجربة جديدة في حياته الفنية، وأتعجب من هؤلاء لأن الفنان الموهوب من حقه أن يقدم كل أشكال الفن ما دام قادرا على فعل هذا.

وطالما أحب شيئا فلماذا لا أخوضه وأجرب وأستمتع، فالفن يحتمل التجريب والمغامرة طالما الأمور في إطار سلس وبسيط، ولم أدع أني مطربة قوية وطربية، وأعترف أنني لست مطربة أنا أحب الغناء، والاستماع إلى الموسيقى، وصوتي محبوب عند الجمهور، لهذا سأغني بغض النظر عن المنتقدين.