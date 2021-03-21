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مأساة فنانة مصرية شابة.. رحلت بأزمة قلبية مفاجئة

رضوى أبو شادي
الفنانة الشابة الراحلة رضوى أبو شادي

مأساة فنانة مصرية شابة.. رحلت بأزمة قلبية مفاجئة

شاركت الراحلة فى مسلسل "ورد"، إلا أنها توفيت قبل استكمال تصوير دورها

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القاهرة -العربية.نت 

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أعلنت نقابة المهن التمثيلية، في مصر، مساء الأحد، وفاة الفنانة الشابة، رضوى أبو شادي إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وعملت الفنانة الراحلة مذيعة في عدد من الفضائيات بعد تخرجها في الجامعة الأميركية، ثم اتجهت إلى التمثيل وشاركت في عدة أعمال منها مسلسل "عرفة البحر" أمام الفنان الراحل نور الشريف، ومسلسل "كابتن عفت "مع الفنانة ليلى علوى، ومسلسل "سامحنى يا زمن" و"اللهم إنى صائم".

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وشاركت الراحلة فى مسلسل "ورد"، إلا أنها توفيت قبل استكمال تصوير دورها.

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