إلهام شاهين للفتيات: افضحن المتحرشين

رسالة مهمة وجهتها الممثلة المصرية، إلهام شاهين، إلى الفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش.

ودعت في مداخلة هاتفية مساء الثلاثاء، على إحدى وسائل الإعلام المصرية، الفتيات اللواتي يتعرضن إلى التحرش أن يتخلصن من خوفهن، ويبلغن السلطات بما تعرضن له، دون خوف أو خجل من المجتمع.

كما قالت: "نفسي البنات ما يخافوش، خوفهم يشجع المتحرشين، ويخليهم يعرفوا إنها حتخاف وتخجل تقول للمجتمع علشان ما يبقاش في شوشرة حواليها".

إلى ذلك أضافت: "ده يخليهم يمارسوا التحرش ويكرروه، ولازم يبقى في ردع ليهم، وعلشان نوقفهم عند حدهم لازم يتفضحوا، ولازم يبقى في قوانين حاسمة جداً".

وتطرقت إلى فيلمها الأخير "حظر تجول"، الذي يتحدث عن التحرش بالفتيات، قائلة إن "أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش من أبوها أو أخوها أو عمها أو أياً كانت درجة القرابة لازم تتكلم وتواجه المجتمع. مش هي المخطئة، المخطئ هو اللي يخاف من الفضيحة مش هي".