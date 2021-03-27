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وفاة المخرج المصري هاني إسماعيل إثر أزمة صحية مفاجئة

المخرج الراحل هاني إسماعيل
المخرج الراحل هاني إسماعيل

وفاة المخرج المصري هاني إسماعيل إثر أزمة صحية مفاجئة

تشييع الجثمان ظهر السبت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- أحمد الريدي

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غيب الموت المخرج المصري هاني إسماعيل مساء الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ظهر السبت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحل المخرج المصري بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب في حالة من الصدمة والحزن لدى زملائه وأصدقاءه بالوسط الفني الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

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وقدم المخرج الراحل عدة أعمال هامة في الدراما المصرية لعل أبرزها مسلسل "سوق العصر" الذي عرض عام 2001 وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز وكمال أبورية وغادة عبد الرازق والراحل محمود ياسين.

ومن بين الأعمال التي قدمها مسلسلات"السيرة الهلالية" و "الحساب" و "حمزة وبناته الخمسة" و "حضرة الضابط أخي" فيما كان مسلسل "أوراق التوت" الذي عرض قبل 6 أعوام هو آخر المسلسلات التي قدمها المخرج الراحل.

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