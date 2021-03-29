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للمرة الثانية.. مجهولون يعتدون على فنان مصري!

ياسر فرج
ياسر فرج

للمرة الثانية.. مجهولون يعتدون على فنان مصري!

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دبي - العربية.نت

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كشف الفنان المصري، ياسر فرج، عن تعرضه للاعتداء من قبل بعض البلطجية دون توضيح أي تفاصيل عن الحادث.

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وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "أنا بقيت حاسس إني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته.. موعود بالبلطجية والحوادث.. الحمد لله إنها جت على قد كده".

وكان فرج، قد تعرض سابقا لحادث سرقة، حيث هاجمه مجموعة من اللصوص في منطقة المقطم، واستولوا بالإكراه على سيارته وهواتفه المحمولة.

كذلك، فجع الفنان الشاب قبل شهرين في وفاة زوجته متأثرة بكورونا.

جدير بالذكر أن فرج شارك في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة من بينها أفراج إبليس، وليالي، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وقضية نسب، وغيرها من الأعمال.

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