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نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم

انتصار الشراح

نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم

تعرضت لوعكة صحية مفاجئة

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دبي - العربية.نت

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نقلت الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى تلوث بالدم.

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وكشفت الإعلامية مي العيدان عن حالة الفنانة وكتبت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "دعواتكم للفنانة الكبيرة انتصار الشراح حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة القديرة، طالبين الدعاء لها من جمهورها ومحبيها.

وكانت نجمة "باي باي لندن"، نقلت في نوفمبر 2020، إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت، إثر خضوعها لجراحة في الأمعاء.

يذكر أن انتصار الشراح بدأت مشوارها الفني بمسرحية "باي باي لندن" عام 1981 مع الراحلة مريم الغضبان وبطولة عبدالحسين عبدالرضا والفنان الراحل غانم الصالح، كما شاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية الناجحة.

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