وفاة الفنانة الكويتية عبير خضر إثر اصابتها بكورونا

توفيت الممثلة الكويتية، عبير خضر، صباح اليوم الاثنين بعد إصابتها بـ "كورونا"، حيث كانت ترقد في العناية المركزة في مستشفى بدرية الأحمد.

ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الراحلة برسائل مؤثرة ودعوات لها بالرحمة.

كما نشرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، خبر الوفاة، وكتبت: "‏وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ادعوا لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت".

وفاة الممثله الكويتيه عبير الخضر بعد اصابتها ب فايروس كورونا الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعولها بالرحمه فالدعاء رزق الميت pic.twitter.com/LEHAVjzC3D — مي العيدان (@mayal3eidan) March 29, 2021

يذكر أن الراحلة دخلت مجال التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل "الإمبراطورة" للكاتبة والمنتجة فجر السعيد، وأرشيفها الفني يضم حوالي 30 عملًا مسرحيًا وتلفزيونيا.

ومن أبرز أعمالها اللي ماله أول، والوجه المستعار، وعلى ذمة التحقيق، والنور، وسقف واحد.

كما أن آخر أعمالها التلفزيونية كان مسلسل "البيت الكبير"، الذي عُرض عام 2016.

يشار إلى أن عبير غابت عن الساحة الفنية لفترة بسبب إصابتها بمرض السرطان، وفق ما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية.