صور من مصر.. تعرف على أحد أهم صروح الفن التشكيلي بالعالم

يعتبر متحف محمد محمود خليل أحد أهم متاحف الفنون التشكيلية في مصر، لما يضمه من أعمال فنية نادرة، ويعد هذا القصر من أهم صروح الفن التشكيلي على مستوى العالم، لما يضمه من مقتنيات ثمينة، حيث قام بتشييده السياسي المصري الراحل محمد محمود خليل بقصره بالجيزة عام 1920 على الطراز الفرنسي، وقام بجمع فيه مقتنيات فنية قيمة ظلت في قصره لمدة 40 عاماً.

وأوصى محمد محمود خليل بمقتنيات القصر قبل وفاته إلى زوجته، وأوصى به للحكومة المصرية بعد وفاتها.

وتم افتتاح القصر كمتحف لأول مرة عام 1962، ثم نقل بعدها إلى قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك عام 1971، ثم تم إعادة افتتاحه بالزمالك عام 1979.

زهرة الخشخاش

ويمتاز القصر باحتوائه على مكتبة بها حوالي 4000 كتاب ومرجع فني اقتناها محمود خليل، وبها أيضاً قاعة اطلاع، وقاعة للمحاضرات وبنك للمعلومات على اتصال مباشر بمعظم المراكز الفنية التشكيلية في العالم.

وبعد إغلاق القصر لمدة 10 سنوات، حيث تم إغلاقه عام 2012، تلاها بدء أعمال التطوير في عام 2014، ومن المتوقع أن تفتتح وزيرة الثقافة المصرية متحف محمد محمود خليل وحرمه، في 4 من أبريل 2021.

ومن جانبها صرحت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبدالدايم، أن متحف محمد محمود خليل وحرمه يمثل أحد صور قوى مصر الناعمة، ويعد إضافة ثرية للبنية الثقافية في الوطن باعتباره من أهم المواقع المتخصصة، حيث يضم مجموعات نادرة من المقتنيات التي تشكل جزءا من إبداعات الحضارة الإنسانية، وأكدت أن المتاحف بمختلف تصنيفاتها تمثل الذاكرة الحافظة لصفحات مشرقة من التاريخ ولها تأثيراتها الإيجابية في تنمية الوعي وبناء الشخصية.

ويذكر أن متحف محمد محمود خليل وحرمه يضم أعمالا نادرة لفنانين عالميين مثل رينوار وفان جوخ وجوجان ورودان وغيرهم، وتبلغ مساحته الكلية (8450) متر2 ومساحة المباني به تبلغ (538,25) متر2 ومساحة الفراغ المحيط (7911,75) متر2، وهو مكون من أربعة طوابق، وتضم مقتنياته عددا من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل يصل عددها إلى 304 لوحات من إبداعات 143 مصورا من بينها 30 لوحة لتسعة مصورين, كما يبلغ عدد التماثيل البرونزية والرخامية والجبسية حوالي 50 تمثالاً من صنع 14 مثالاً، هذا إلى جانب مجموعة أعمال أعظم فناني القرن التاسع عشر.