تامر حسني ينعى والد زوجته.. ويكشف سبب وفاته المفاجئة

توفي والد بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، صباح الجمعة، إثر اصابته بوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى في محاولة لإسعافه.

ونعى تامر حسني والد زوجته بمنشور عبر حسابه الشخصي على "انستغرام"، حيث نشر صورة تجمعه بالراحل، موضحاً أنه فارق الحياة بعد صراع طويل مع مرض القلب.

وكتب "توفي اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي.. الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها".

كما أضاف "أنعم عليه ربنا بالأمراض وأنعم عليه أيضاً بتحملهم، وتوفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم".

جاء ذلك، بعدما أعلنت بسمة بوسيل وفاة والدها على موقع "انستغرام" وكتبت: "راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها…".

كما أضافت: "ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين)".