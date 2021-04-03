الموريتاني.. وجد نفسه بغوانتانامو بعد اتصال من هاتف بن لادن

تتناول الحلقة 45 من برنامج أون ديماند أفلاماً ومسلسلات عدة. يبدأ مقدم البرنامج الزميل عزيز الزامل الحديث عن فيلم The Mauritanian الذي يمزج بين الإثارة والدراما البريطانية والأميركية.

الفيلم من بطولة "جودي فوستر" و"طاهر رحيم" و"بينيدكت كوبرباتش". وتدور القصة حول محمدو الصلاحي الذي وجد نفسه في سجن غونتانامو بعدما اتصل به أحد أقربائه من هاتف أسامة بن لادن مرة واحدة.

ثم ينتقل عزيز الزامل إلى الموضوع الثاني وهو Godzilla vs. Kong أو غودزيلا ضد كونغ. هو فيلم خيالي علمي وفنتازيا أميركي يجمع الكائنين الأسطوريين غودزيلا وكينغ كونغ.

هذا الفيلم يأتي تكملة لفيلم غودزيلا ملك الوحوش الماضي وكذلك فيلم كونغ ملك جزيرة الجمجمة. وبذلك يكون هذا الفيلم هو السادس والثلاثون من سلسلة أفلام غودزيلا والفيلم التاسع من سلسلة أفلام كينغ كونغ، من إنتاج شركة ليجندري انترتيمنت فهذا هو فيلمها الرابع.

وتم الإعلان عنه في أكتوبر 2015 إذ أعلنت شركة الإنتاج عن رغبتها في جمع الوحشين غودزيلا وكذلك كينغ كونغ في فيلم واحد.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن فيلم الخيال العلمي والإثارة Stowaway من بطولة "دانيال داي كيم" و"أنّا كندريك". قصة الفيلم تدور حول سفينة فضائية متجهة إلى المريخ حيث يكتشفون أن هناك شخصاً قد تسلّل خلسة إلى داخلها بعد الإقلاع. الرجل المندس بين أفراد الطاقم يبدأ بالتعامل مع حقيقة كونه في الفضاء وأن الرحلة ستكون عبارة عن سنتين كما أنه سيتسبب، عن غير قصد، بتعقيد المشكلة التي هُم على وشك أن يواجهوها في المركبة. الفيلم سيكون متاحاً على منصة نيتفلكس في الثاني والعشرين من شهر أبريل 2021.

آخر محاور الحلقة هو مسلسل The Irregulars الذي يعرض على نتفليكس حاليا. المسلسل يروي قصة مجموعة من الأطفال يُعيّنهم شيرلوك هولمز لمهمة خارقة، تسمح لهم بمحاربة قوى الشر، إضافة إلى محاولة مجموعة مراهقين كشف سلسلة جرائم روّعت لندن. الموسم الأول من هذه السلسلة أنتجته حديثا نتفليكس.